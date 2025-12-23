Proyecciones de la COVID para el 2026: ¿seguirá siendo una amenaza o solo un nefasto recuerdo?

Han pasado casi seis años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 como pandemia. Aunque ya no se considera una emergencia de salud pública, el virus sigue presentando riesgos, especialmente para las personas vulnerables.

Expertos prevén que las variantes del tipo ómicron dominarán en 2026. La variante más reciente, llamada XFG o Stratus, es más evasiva y se prevé que genere un aumento en los casos. Los síntomas seguirán siendo variados, desde leves hasta graves.

A medida que se aproximan los meses de invierno, se espera un incremento en los casos de COVID-19. Los expertos sugieren que podría surgir una nueva variante con mayor capacidad de transmisión o resistencia a la inmunidad previa.

De acuerdo a estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre el 1 de octubre de 2024 y el 27 de septiembre de 2025, se producirían entre 14.1 y 20.7 millones de casos de COVID-19, entre 390,000 y 550,000 hospitalizaciones, y entre 45,000 y 64,000 muertes. Mientras que hasta el 1 de junio de 2024, casi 1.2 millones de personas habían fallecido por COVID-19 en EE.UU.

Importancia de la vacunación

La vacunación sigue siendo fundamental para reducir las tasas de hospitalización y mortalidad. La mayoría de los casos actuales se presentan en personas no vacunadas. Los especialistas instan a los ciudadanos a vacunarse, especialmente a aquellos en riesgo.

Sobre la variante XFG, el Dr. Thomas Russo, profesor y jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Buffalo, dijo a Newsweek que “parece ser más inmunoevasivo, lo que le permite volverse dominante, ya que la inmunidad por infección o vacunación previa era imperfecta”.

Característica que permite que esta variante esté desarrollando cada ve más casos, pero incluso se prevé que en 2026 surgirá una nueva variante que sea más infecciosa que la XFG.

Conciencia sobre la enfermedad

Los expertos enfatizan la importancia de mantener la vigilancia ante la COVID-19. A pesar de las percepciones de disminución de riesgo, la enfermedad sigue siendo potencialmente mortal, particularmente para individuos en grupos de alto riesgo.

Síntomas de la variante XFG

Los síntomas más comunes de la variante XFG de la COVID-19, también conocida como “Frankenstein” o “Stratus”, incluyen fiebre, tos seca, dolor de garganta intenso y fatiga, similares a otras variantes de ómicron.

Síntomas distintivos. Un rasgo característico es la ronquera, afonía o pérdida temporal de la voz, que puede servir como indicador precoz. Otros reportados con frecuencia son “garganta de hoja de afeitar” (dolor agudo al tragar), sequedad de boca y debilidad extrema.

Síntomas adicionales. Se mencionan congestión nasal, dolor de cabeza, pérdida de gusto u olfato, y en casos raros, pérdida de audición o erupciones cutáneas. La OMS indica bajo riesgo global, sin evidencia de mayor gravedad.

Grupos vulnerables

Los grupos de riesgo específicos deben estar más alertas ante la nueva variante de COVID-19 NB.1.8.1 o subvariantes similares, así como ante la influenza H3N2 subclado K circulante recientemente.

Mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos enfrentan mayor riesgo de complicaciones, por lo que se recomienda vacunación inmediata si no se hizo en otoño. Personas con factores de riesgo como enfermedades crónicas también deben priorizar medidas preventivas.

También te puede interesar: