Casos de gripe siguen en aumento, expertos manifiestan su preocupación

Médicos y científicos advierten sobre una posible temporada gripal más severa debido a la rápida propagación del virus H3N2, esto al tiempo de que menos personas se están vacunando. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican un incremento notable en los casos de gripe, principalmente en 17 jurisdicciones que reportan niveles “altos” o “muy altos”.

El subtipo H3N2 del virus ha evolucionado, dificultando el reconocimiento por parte del sistema inmunológico.

“Esta temporada de gripe no es ninguna broma. Estamos viendo más casos de los que esperaríamos para esta época del año”, declaró en CBS Mornings la Dra. Amanda Kravitz, pediatra de Weill Cornell Medicine en Nueva York.

Los expertos afirman que la vacuna sigue siendo eficaz, aunque su efectividad puede variar en función de la cepa.

Recomendaciones para la vacunación

A pesar de las preocupaciones sobre la variante H3N2, la vacunación sigue siendo la medida recomendada para reducir la gravedad de la enfermedad. Se insiste en que, aunque la vacuna puede no eliminar la posibilidad de infección, sí ayuda a mitigar riesgos, particularmente en grupos vulnerables.

“Vacunarse es algo que las personas, especialmente las que pertenecen a grupos de alto riesgo, pueden hacer. No eliminará la posibilidad de infectarse, pero sí mitiga el riesgo”, afirma Jesse Bloom, científico del Centro Oncológico Fred Hutchinson que estudia la evolución viral.

Recientes datos reflejan un 70% de efectividad inicial en niños, aunque esta podría disminuir con el tiempo. Los médicos subrayan la importancia de la inmunización en diversas poblaciones, incluyendo aquellos que trabajan con animales.

Síntomas y manejo de la gripe

Las autoridades sanitarias informan que ha habido 4.6 millones de casos de gripe y 1900 muertes en Estados Unidos desde el inicio de la temporada. Se destacan síntomas como fiebre alta y contagiosidad, afirmando la importancia de la hidratación y el contacto con pediatras ante síntomas persistentes.

Se recomienda el uso de medicamentos antivirales como Tamiflu y Xofluza, que son más eficaces cuando se inician los síntomas. La vigilancia y la adecuada preparación son esenciales para enfrentar la actual temporada gripal.

“Hay muchísimos casos de este tipo en todo el país, y está causando una gripe muy grave”, dijo Kravitz.

“Este año hemos observado vómitos en niños, especialmente con esta variante de la gripe”, añadió.

¿Qué debo hacer si contraigo gripe?

Lo primero que recomiendan los médicos es hacerse una prueba tan pronto como experimente síntomas.

“Particularmente si usted es una persona que pertenece a un grupo de alto riesgo”, dijo a CNN el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

“Esas personas son mayores de 65 años, cualquier persona con una enfermedad crónica subyacente, personas inmunodeprimidas, embarazadas o niños muy pequeños”, explica.

“En caso de gripe, si está enfermo, cuanto antes comience el tratamiento antiviral, más efectivo será (…) Existe la regla de las 48 horas. Es decir, para que sea lo más efectivo posible, debe iniciar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas después de la aparición de los síntomas. Pero incluso luego de 48 horas, los antivirales aún pueden tener cierto efecto modulador”, afirma.

La variante de esta gripe suele durar entre 4 y 5 días. Sin embargo, “la gripe es más contagiosa desde el día anterior a la aparición de los síntomas y continúa durante aproximadamente una semana”, precisa la Dra. Pamela Lindor, pediatra de Bluebird Kids Health en Jacksonville (Florida), también entrevistada por CNN.

Paralelamente, tan pronto se comience a mostrar síntomas, debe quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas para no propagar el virus.

Propagación de la gripe

La actividad de la gripe es alta o muy alta en 14 estados, incluidos Colorado, Idaho, Luisiana, Michigan, Nueva Jersey y Carolina del Sur, así como en la ciudad de Nueva York, Washington D. C. y Puerto Rico, según el informe de los CDC.

Sin embargo, la gripe no necesita estar muy extendida para ser mortal, afirman. Si bien el último informe de los CDC muestra una actividad gripal mínima en Wisconsin, por ejemplo, las autoridades sanitarias estatales informaron recién que un niño murió de gripe en el estado, recogió NBC News.

Asimismo, El miércoles, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó su primera muerte pediátrica por gripe de la temporada.

Es importante acotar que los virus estacionales, incluidos la gripe y el norovirus, aumentan en semanas de mayor actividad por las fiestas, cuando las personas viajan y se reúnen en familia para celebrar, lo que incrementa el riesgo de brotes.

Vigilancia de la gripe aviar

Por otra parte, a pesar de la preocupación sobre la cepa H5N5 de gripe aviar, el riesgo para la población general permanece bajo. Sin embargo, se destaca la necesidad de mantener una vigilancia rigurosa, especialmente en la agricultura, para prevenir futuros brotes.

Los expertos enfatizan que el monitoreo constante de las cepas virales, así como la educación sobre medidas preventivas, son esenciales para proteger la salud pública durante esta temporada de gripe.

También te puede interesar: