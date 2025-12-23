FDA aprueba píldora Wegovy, primer medicamento oral diario para tratar la obesidad con base en GLP1-1

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó la píldora Wegovy, de la farmacéutica danesa Novo Nordisk, un nuevo medicamento oral diario para la pérdida de peso, basado en el principio activo semaglutida (agonista del receptor GLP-1). Esta opción se suma a las inyecciones semanales ya existentes, que actúan como el medicamento hermano para la diabetes Ozempic, ofreciendo a los pacientes una forma alternativa de tratar la obesidad.

Los ensayos clínicos indican que la píldora Wegovy logra una pérdida de peso promedio del 14% en 64 semanas. Se compara favorablemente con otros medicamentos, como orforglipron y Zepbound, que también están en proceso de aprobación, aunque la eficacia exacta variará según el tratamiento.

La píldora contra la obesidad de Novo Nordisk contiene 25 miligramos de semaglutida, el mismo ingrediente presente en los inyectables Wegovy y Ozempic, así como en Rybelsus, una píldora de dosis más baja aprobada para tratar la diabetes en 2019.

En los últimos años, Wegovy, inyectable de Novo Nordisk, y Zepbound, de Lilly, han revolucionado el tratamiento de la obesidad a nivel mundial y en Estados Unidos, donde 100 millones de personas padecen esta enfermedad crónica, reseña Associated Press (AP).

Costo, accesibilidad e indicaciones

La píldora Wegovy tendrá un costo inicial de $149 dólares para los pacientes sin seguro, aunque el precio podría aumentar con las dosis. Este sería el precio por la dosis inicial, que es menor que el que

ofrecen actualmente las compañías para los medicamentos inyectables, pero ese precio solo aplica a la dosis inicial más baja.

Se espera que las pastillas Wegovy estén disponibles en unas semanas, según informaron representantes de la compañía. Esta nueva opción podría ampliar el acceso a tratamientos para la obesidad y ofrecer alternativas a quienes rechazan inyecciones.

Esta pastilla Wegovy debe tomarse con el estómago vacío y un poco de agua. Se indica a los pacientes que no coman, beban ni tomen otros medicamentos durante 30 minutos después de tomarla.

Por lo general, los efectos secundarios de los fármacos GLP-1 son problemas gastrointestinales (náuseas y vómitos), también observados en estudios con estas pastillas. Señalan los investigadores que, en general, el 7% de los participantes en el ensayo con la pastilla Wegovy interrumpió el tratamiento debido a efectos secundarios, frente al 6% con placebo.

Consideraciones médicas

Expertos como la Dra. Judith Korner, endocrinóloga y directora del Centro de Control Metabólico y de Peso del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, advierten sobre la necesidad de evaluar la efectividad, seguridad y costo de estos nuevos medicamentos.

“La píldora Wegovy no parece tener mucho efecto en ninguno de los puntos mencionados”, dijo Korner a CNN.

A pesar de que el Wegovy oral presenta algunos beneficios, se cuestiona su efectividad comparativa frente a opciones ya disponibles en el mercado.

Experiencias de pacientes que han probado la píldora

Los pacientes que han probado Wegovy reportan experiencias mixtas, con muchos destacando pérdidas significativas de peso y mejoras en la salud, aunque algunos mencionan efectos secundarios y rebotes al suspenderlo.

Experiencias positivas. Ana perdió 28 kilos, notó menos apetito, más energía y estabilización de su hipertensión, gracias al apoyo médico remoto. Carlos bajó 32 kilos en un año, ganando vitalidad para actividades físicas y mejorando su calidad de vida. Sofía redujo 20 kilos en ocho meses con Wegovy, combinado con dieta y ejercicio, recuperando confianza y motivación.

Efectos secundarios y desafíos. Algunos usuarios experimentan indisposición continua que les obliga a dejarlo, como “indisposición continua” reportada por una paciente que cambió de medicamento. En reseñas, hay casos de pérdida rápida de peso (más de 4 kg en semanas) sin efectos iniciales, pero otros describen el inicio como difícil. Jorge perdió de 95 a 85 kg, pero vinculó su uso a recuperación post-lesión.

Resultados a largo plazo. Pacientes como María con Ozempic (similar) perdieron 25 kilos y mejoraron el control de diabetes y autoestima. Sin embargo, hay riesgos de rebote, como recuperar 30 de 55 kg perdidos al dejarlo, según testimonios. La desescalada requiere precaución para evitar descontrol, según videos de experiencias reales.

