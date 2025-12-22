Reducción de precios de medicamentos promete facilitar acceso a tratamientos esenciales

Se vislumbra que tras el acuerdo de nueve fabricantes de medicamentos para reducir los costos de sus productos bajo el programa Medicaid, alineándolos con los precios cobrados en otros países desarrollados, los pacientes de bajos ingresos aliviarán su carga financiera.

La reducción de precios de medicamentos puede facilitar significativamente el acceso a tratamientos esenciales, mejorando tanto la equidad como la eficiencia en los sistemas de salud.

Desde la perspectiva de los pacientes, precios más asequibles significan menos obstáculos financieros y mayor capacidad para obtener medicinas necesarias para sus condiciones de salud.

Impacto en el acceso y la equidad

Implementar políticas que regulen los precios garantiza que los medicamentos sean más accesibles, especialmente para los grupos vulnerables y con recursos limitados, promoviendo la equidad en salud.

Esto ayudaría a prevenir que factores económicos determinen quién puede acceder a tratamientos vitales, favoreciendo un sistema más justo.

Eficiencia y sostenibilidad del sistema

Precios reducidos también contribuyen a disminuir los costos globales del sistema sanitario, al disminuir visitas innecesarias a emergencias y reducir el gasto en recursos sanitarios. Además, fomenta la competencia y la innovación en el sector farmacéutico, permitiendo el desarrollo de alternativas más económicas y eficaces, como genéricos y biosimilares.

En definitiva, bajar los precios de los medicamentos no solo mejora la accesibilidad, sino que también ayuda a sostener la viabilidad financiera de los sistemas de salud, beneficiando a toda la población y facilitando que todos tengan acceso a tratamientos esenciales.

Pacientes y aseguradoras

Los pacientes de Medicaid, que actualmente solo pagan un copago nominal, podrán beneficiarse de precios más bajos. Sin embargo, aún podrían enfrentarse a costos significativos para ciertos medicamentos. Expertos en economía de la salud advierten que el impacto a largo plazo en la accesibilidad de los medicamentos es incierto.

Las compañías farmacéuticas también se han comprometido a vender medicamentos a través de la nueva plataforma TrumpRx, que permitirá a los consumidores comprar directamente de los fabricantes. Se prevé que esta iniciativa facilite la adquisición de medicamentos esenciales.

Donaciones de medicamentos críticos

Bristol Myers Squibb, entre otros fabricantes, ha acordado donar ingredientes farmacéuticos activos a una reserva nacional.

Esta acción tiene como objetivo mejorar la equidad en salud y atender emergencias, destacando la responsabilidad social de las empresas farmacéuticas.

Precios de medicamentos en EE.UU. con relación a otros países

Los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos son significativamente más altos que en muchos otros países desarrollados, especialmente para fármacos de marca, aunque los genéricos suelen ser más baratos en EE.UU.

Estudios recientes muestran que los precios en EE.UU. promedian 2.78 veces los de 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2022. Esta diferencia se debe principalmente a la falta de regulación centralizada de precios en EE.UU., a diferencia de sistemas de negociación colectiva en Europa y Canadá.

Incluso, los precios de medicamentos de marca en EE.UU. son hasta 4.22 veces más altos que en otros países, tras ajustes por descuentos. En contraste, los genéricos sin marca cuestan un 33% menos en EE.UU. que en el promedio internacional, representando el 90% de las prescripciones, pero solo el 20% del gasto total.

Ejemplos específicos:

Nexium (40 mg): $7.78 dólares en EE.UU. vs. $3.37 dólares en Canadá y $2.21 dólares en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Abilify: $34.51 dólares en EE.UU. vs. $4.65 dólares en Canadá (87% menos).

Precios negociados por Medicare siguen siendo 2.8 veces más altos que en países como Japón o Australia para 10 fármacos clave.

¿Qué otras medidas son necesarias?

Para asegurar que todos los grupos poblacionales se beneficien equitativamente de una reducción de precios, se recomiendan medidas focalizadas que prioricen a los más vulnerables mediante subsidios selectivos y políticas complementarias.

Subsidios focalizados. Implementar subsidios dirigidos a hogares de bajos ingresos, como bonificaciones en el primer rango de consumo de bienes esenciales (agua, energía o alimentos), limita el beneficio a quienes lo necesitan y promueve el uso responsable. Cambiar de subsidios generalizados a focalizados reduce inequidades al concentrar recursos en pobres extremos.

Acceso inclusivo. Garantizar distribución mediante clínicas móviles, jornadas gratuitas o transporte subsidiado para áreas rurales y urbanas marginadas facilita que grupos remotos accedan a precios bajos. Proporcionar financiamiento, insumos y mercados a pequeños productores previene que la competencia erosione sus beneficios. Políticas de protección social, como vouchers o redes de seguridad, redistribuyen ganancias hacia mujeres, jóvenes y pobres rurales.

Educación y capacitación. Invertir en educación, formación laboral y movilidad geográfica capacita a trabajadores vulnerables para aprovechar precios bajos en diversificación de ingresos. Programas contra discriminación y de igualdad de oportunidades eliminan barreras para grupos marginados. Consultas participativas con beneficiarios aseguran que las medidas reflejen necesidades reales, como en diseños de distribución de beneficios.

