Nueva York permitirá la muerte asistida, ciertas condiciones aplican

Nueva York se prepara para convertirse en el estado más grande de EE.UU. en autorizar la muerte asistida, luego de un anuncio realizado por la gobernadora Kathy Hochul sobre la aprobación de la Ley de Ayuda Médica para Morir. Este avance legislativo marca un cambio significativo en el debate sobre el derecho a decidir sobre el final de la vida.

La mandataria local, una católica, dijo que tomó la decisión después de escuchar a los neoyorquinos “en medio del dolor y el sufrimiento”, así como a sus hijos.

La ley permitirá a los neoyorquinos con enfermedades terminales solicitar a sus médicos medicamentos para finalizar su vida. Estará vigente en enero de 2026 y contempla varias garantías, como un período de espera de cinco días, evaluaciones de salud mental y restricciones sobre quienes pueden actuar como testigos en el proceso.

“El estado de Nueva York está listo para esta ley. Hoy, honramos a los neoyorquinos con enfermedades terminales y a sus seres queridos que abogaron por sí mismos, y por la dignidad y la paz de quienes enfrentarán este camino en el futuro”, declaró a Newsweek Elaine Fong, directora de marketing del grupo Muerte con Dignidad, cuya madre utilizó la ley del estado de Washington en 2016, que asistió al anuncio de este miércoles en Nueva York.

Requisitos específicos

Para aplicar se deben cumplir requisitos determinados:

Espera obligatoria de cinco días entre la prescripción y la entrega del medicamento.

Solicitud oral grabada en video o audio.

Evaluaciones psicológicas obligatorias.

Prohibición a beneficiarios económicos para actuar como testigos.

Reacciones de interesados

Defensores y opositores de la ley han expresado opiniones divergentes al medio Newsweek. Así como Elaine Fong aplaudió la medida por permitir decisiones personales en el final de la vida, en contraste, grupos como la Conferencia Católica del Estado de Nueva York y la Alianza de Nueva York en Contra del Suicidio Asistido criticaron la ley, advirtiendo que podría desvalorizar vidas vulnerables.

Próximos pasos

Una vez que la ley sea firmada, se establecerán regulaciones por parte del Departamento de Salud y se llevará a cabo una capacitación para los proveedores de salud.

Este proceso será crucial para garantizar que la implementación de la ley sea segura y efectiva.

Muerte asistida en otros estados

Hasta diciembre de 2025, la muerte asistida o “ayuda médica para morir” es legal en 11 estados de EE.UU. más el Distrito de Columbia, además de la reciente ley de Nueva York: California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington.

La ley de Nueva York, acordada este diciembre de 2025 y efectiva desde 2026, aplica a residentes con menos de seis meses de vida, requiriendo evaluaciones en persona, grabación de la solicitud oral, evaluación mental obligatoria y un período de espera de cinco días.

Estados con leyes similares. Estos estados permiten que adultos terminales con pronóstico de seis meses o menos obtengan medicamentos para automedicarse, con dos médicos confirmando capacidad mental y enfermedad.

California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington (leyes explícitas).

Montana (por fallo judicial, sin estatuto específico).

También te puede interesar: