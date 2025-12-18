Nuevas regulaciones ponen en riesgo la atención de género para menores

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) presentó medidas que restringen el acceso a atención de afirmación de género para menores, incluida la reducción de fondos de Medicaid y Medicare para hospitales que ofrezcan dichos servicios. Esta acción es parte de un enfoque más amplio de la administración Trump.

“Esto no es medicina, es negligencia médica”, declaró el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sobre los procedimientos de afirmación de género en una conferencia de prensa este jueves, recogió Associated Press (AP). “Los procedimientos que rechazan el sexo privan a los niños de su futuro”.

Las propuestas contradicen las recomendaciones de las principales sociedades médicas estadounidenses. Las nuevas regulaciones enfrentan una fuerte oposición de organizaciones médicas y defensores de los derechos de las personas transgénero, quienes denuncian que estas medidas son una forma de negligencia médica y potencialmente peligrosas para la salud de los jóvenes afectados.

La implementación de estas propuestas podría afectar el acceso a la atención de afirmación de género en casi dos docenas de estados donde estos tratamientos son actualmente legales. Muchos hospitales podrían verse obligados a cesar esta atención debido a las restricciones de financiación.

“La multitud de esfuerzos que estamos viendo por parte de los legisladores federales para despojar a los jóvenes transgénero y no binarios de la atención médica que necesitan es profundamente preocupante”, dijo a AP Rodrigo Heng-Lehtinen, de The Trevor Project, una organización sin fines de lucro de prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+.

Implicaciones a largo plazo

“Casi todos los hospitales de Estados Unidos participan en Medicare y Medicaid, y esta medida está diseñada para garantizar que el Gobierno de Estados Unidos no haga negocios con organizaciones que, de manera intencional o no, infligen daños permanentes a los niños”, sostiene el departamento. Estas nuevas normas impedirían que Medicaid cubra el pago de varios tratamientos para menores que incluyen bloqueadores de la pubertad, hormonas y operaciones quirúrgicas.

Las propuestas no son definitivas, pero su impacto podría ser profundo en la atención médica destinada a jóvenes transgénero. A medida que se desarrollan las discusiones sobre estas políticas, la comunidad médica y las familias continúan expresando su preocupación por el bienestar de los menores que requieren atención especializada.

Los funcionarios deben pasar por un largo proceso de elaboración de normas, que incluye períodos de consulta pública y revisión de documentos, antes de que las restricciones se vuelvan permanentes. También es probable que enfrenten impugnaciones legales.

Las normas propuestas tienen desde ya efectos: probablemente desalentarán aún más a los proveedores de atención médica de ofrecer atención de afirmación de género a los niños, incluso muchos hospitales ya han cesado dicha atención en previsión de una acción federal.

Alternativas de tratamientos para menores

Cuando los menores no pueden acceder a tratamientos médicos de afirmación de género, existen alternativas psicosociales y de apoyo que pueden ayudar a mejorar su bienestar emocional y social. Estas alternativas incluyen:

Apoyo psicológico y terapias individuales o familiares, que permiten a los menores explorar y validar su identidad de género en un entorno seguro.

Grupos de pares y redes de apoyo, donde los jóvenes pueden compartir experiencias y recibir acompañamiento de personas con situaciones similares.

Intervenciones sociales afirmativas, como el acompañamiento en la escuela o en otros espacios, para facilitar la expresión de su género y reducir el riesgo de estigmatización, bullying y problemas de salud mental.

Además, en algunos casos, los profesionales de la salud pueden recomendar la supresión temporal de la pubertad mediante bloqueadores hormonales, si está disponible y es adecuado para el menor, lo que puede dar tiempo para la reflexión y la toma de decisiones futuras.

Es fundamental que los menores reciban atención integral, que incluya salud mental y social, para prevenir problemas como depresión, ansiedad, autolesiones o ideación suicida.

