Vacuna contra el VPH previene lesiones precancerosas en zonas íntimas femeninas

Un estudio del Instituto Karolinska en Suecia indica que las mujeres y niñas vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) presentan una disminución del 37% en el desarrollo de lesiones precoces en la vulva y la vagina en comparación con las no vacunadas.

Este efecto es más notable entre aquellas que recibieron la vacuna antes de los 17 años, mostrando una reducción del 57% en las tasas de lesiones.

El estudio publicado en JAMA Oncology resalta que, aunque estas vacunas son más conocidas por prevenir el cáncer de cuello uterino, ahora se les encontró otra nueva utilidad.

Eficacia de la vacuna

El análisis de 770,000 mujeres revela que la vacunación ha llevado a identificar 98 casos de lesiones de alto grado entre las vacunadas, en comparación con 547 casos en el grupo no vacunado, sugiriendo una eficacia de la vacuna en la prevención de lesiones precoces.

Además, los autores del estudio subrayan el impacto positivo de la vacunación en la prevención del cáncer, y citan una notable disminución en infecciones por VPH y cambios precoces en múltiples países. Se destaca que los efectos secundarios graves son muy raros y que la vacunación protege eficazmente a las futuras generaciones.

El VPH también puede causar tumores en el pene y el ano, y es una causa importante de cáncer de cabeza y cuello, tanto en hombres como en mujeres, específicamente en la orofaringe, la parte media de la garganta, detrás de la boca.

Vacunación contra el VPH

“Las vacunas contra el VPH están transformando la prevención del cáncer”, escribieron Yunyang Deng y Jiayao Lei, autores principales del estudio, en una respuesta conjunta a preguntas enviadas por CIDRAP News vía correo electrónico.

La importancia de la detección temprana de cánceres relacionados con el VPH es crucial, ya que los tratamientos pueden ser invasivos y dolorosos.

“La vacuna contra el VPH es una forma segura y eficaz de proteger a nuestros hijos del cáncer”, recalcan.

La vacunación proactiva se considera esencial para proteger a la próxima generación.

Síntomas iniciales de lesiones precoces por VPH

Las lesiones precoces relacionadas con el VPH, especialmente las de tipos de alto riesgo, suelen ser asintomáticas en sus etapas iniciales, lo que hace esencial la detección mediante pruebas como el Papanicolaou.

Lesiones de bajo riesgo. Estas provocan verrugas genitales visibles, que aparecen como pequeños bultos en forma de coliflor en la vulva, vagina, cervix o cerca del ano en mujeres. Generalmente, son indoloras, pero pueden causar picor, ardor o escozor leve.

Lesiones de alto riesgo. No generan síntomas notorios al inicio; el virus se aloja en células del cervix sin señales evidentes hasta evolucionar a precáncer. En casos raros de progresión temprana, pueden aparecer sangrado vaginal postcoital o flujo anormal, pero esto indica etapas más avanzadas.

