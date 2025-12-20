Personas que consumen queso y crema con alto contenido de grasa corren un menor riesgo de demencia

Un estudio sueco ha encontrado que el consumo regular de queso y crema ricos en grasas está asociado con un menor riesgo de desarrollar demencia. La investigación, que abarcó un período de 25 años y casi 28,000 participantes, revela que aquellos que consumieron 50 gramos o más de queso graso al día tenían un riesgo notablemente reducido de demencia.

La investigación, publicada en Neurology Journals, establece que solo los productos lácteos enteros, específicamente queso y crema, muestran beneficios, mientras que los productos bajos en grasa y la leche no presentan una asociación clara con la reducción del riesgo de demencia.

La profesora Emily Sonestedt, asociada de la Universidad de Lund y autora principal del estudio, explica que el proceso de fermentación del queso genera compuestos bioactivos beneficiosos, a diferencia de la leche, cuya ingesta varía más y no sigue el mismo proceso.

Influencia de la alimentación del ganado

Por otra parte, el Dr. Richard Isaacson, neurólogo especializado en prevención de la demencia en el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas, señaló a ABC News que la calidad de los productos lácteos depende de la alimentación del ganado.

“No todos los quesos son iguales. Lo que come una vaca determina el contenido de la leche, y eso determina el contenido del queso”, afirmó.

Los lácteos de vacas alimentadas con pasto pueden contener más ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud cerebral.

Recomendaciones dietéticas personalizadas

El estudio sugiere que las recomendaciones dietéticas deben ser personalizadas, especialmente para las personas que portan la variante genética APOE ε4, quienes no obtuvieron beneficios del consumo de lácteos.

Isaacson advierte sobre la sensibilidad a las grasas saturadas en esta población.

Precauciones

Aunque los resultados son prometedores, los autores del estudio advierten que no deben realizarse cambios drásticos en la dieta basados solo en estos hallazgos.

Se aconseja un consumo moderado de queso y crema en la alimentación diaria.

Fermentación de productos lácteos

La fermentación de productos lácteos como yogur, kéfir y quesos genera probióticos y compuestos bioactivos que benefician la salud cerebral al modular la microbiota intestinal y el eje intestino-cerebro. Estos procesos mejoran la función cognitiva, reducen la neuroinflamación y pueden prevenir el deterioro cognitivo.

El consumo de lácteos fermentados se asocia con mejor velocidad de procesamiento mental y menor riesgo de trastornos neurodegenerativos como Alzheimer, gracias a péptidos antioxidantes y vitaminas del complejo B producidas durante la fermentación. Los probióticos modulan la actividad cerebral, aliviando síntomas de ansiedad y depresión mediante la reducción de inflamación y mejora de la comunicación neuronal.

Durante la fermentación, bacterias como lactobacilos descomponen proteínas lácteas en péptidos bioactivos que cruzan la barrera hematoencefálica, protegiendo neuronas y promoviendo neurogénesis. Una ingesta diaria de estos productos eleva la función cognitiva en adultos mayores y personas con deterioro leve.

