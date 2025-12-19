Alternativas prácticas para combatir mareos en mujeres jóvenes

Investigaciones publicadas en la revista Heart Rhythm señalan que muchas mujeres jóvenes experimentan mareos al levantarse, una situación a menudo asociada con la hipotensión ortostática inicial. Esta condición se caracteriza por una caída transitoria de la presión arterial, afectando a aproximadamente 40% de la población, con una prevalencia notable en el grupo femenino joven.

Los especialistas de Sportlife han identificado dos técnicas físicas —PREACT y TENSE— que demostraron ser eficaces para reducir la caída de la presión arterial en un entorno controlado.

Las maniobras llevaron a mejoras significativas en los síntomas ortostáticos y en la calidad de vida de las 24 participantes del estudio.

Técnicas prácticas

Las técnicas PREACT y TENSE activan los músculos de las piernas para estabilizar la presión arterial y reducir síntomas como aturdimiento o presíncope.

Técnica PREACT. Diseñada para preparar los músculos de las piernas, esta técnica implica elevaciones repetidas de rodillas antes y después de levantarse, lo cual incrementa la estabilidad circulatoria. Esta acción aumenta el gasto cardíaco, preparando el sistema circulatorio para el cambio de posición y minimizando la caída de presión arterial.

Técnica TENSE. Inmediatamente después de ponerse de pie, los participantes cruzaron las piernas y tensaron los músculos de los muslos y glúteos, lo que también resultó en una estabilización efectiva de la presión arterial. Eleva el volumen sistólico, contrarrestando la hipotensión de forma efectiva sin necesidad de medicamentos.

Recomendaciones y cautela

Aunque ambos métodos son accesibles y sin costo, los expertos advierten que estos hallazgos se limitan a un número reducido de mujeres jóvenes. La supervisión médica es esencial al implementar nuevas estrategias para condiciones vasculares, y las técnicas deben complementarse con hábitos posturales adecuados y control de hidratación.

Si los mareos persisten o se presentan otros síntomas alarmantes, es crucial buscar orientación profesional. Síntomas adicionales de la hipotensión ortostática que deben preocupar incluyen desmayos frecuentes (síncope), visión de túnel, convulsiones, debilidad extrema, caídas repetidas, confusión y taquicardia no resuelta al sentarse o acostarse.

Cómo influye la alimentación

La alimentación puede influir significativamente tanto en la presión arterial alta como en la hipotensión ortostática. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y productos lácteos bajos en grasa ayuda a mantener la presión arterial controlada, mientras que una dieta baja en sal y azúcares añadidos es clave para reducir la hipertensión.

Presión arterial alta:

Consumir alimentos ricos en potasio, como plátanos y verduras, ayuda a equilibrar el sodio y reducir la presión arterial.

Limitar el sodio (sal) y las grasas saturadas es fundamental para evitar el aumento de la presión arterial.

La dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) ha demostrado ser efectiva para bajar la presión arterial en pocas semanas.

Hipotensión ortostática:

Mantener una buena hidratación es esencial, ya que la ingesta adecuada de agua puede ayudar a prevenir la caída de la presión arterial después de comer o al cambiar de posición.

Comer comidas copiosas puede provocar una disminución temporal de la presión arterial, por lo que se recomienda fraccionar las comidas y evitar excesos.

En algunos casos, aumentar ligeramente el consumo de sal puede ayudar a elevar la tensión arterial baja, pero debe hacerse bajo supervisión médica.

