Dietas bajas en carbohidratos son más efectivas que las bajas en grasas para controlar el apetito en las mujeres

Un estudio reciente, publicado en Frontiers in Nutrition, revela que las dietas bajas en carbohidratos pueden ser más efectivas que las bajas en grasas para regular el apetito y el comportamiento alimentario en mujeres con lipedema. Este hallazgo es importante dada la falta de información previa sobre este tema.

El lipedema es una enfermedad crónica, a menudo confundido con la obesidad, afecta principalmente a mujeres y está relacionado con la acumulación de grasa en las extremidades inferiores. Fluctuaciones hormonales, durante periodos como la pubertad, el embarazo y la menopausia, además factores como la inflamación juegan un papel crucial en su desarrollo.

La condición puede acarrear problemas de imagen corporal, contribuyendo a la alimentación emocional (hambre hedónica) y hábitos de consumo poco saludables. Aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad al alterar el control del apetito.

Diseño del estudio

El ensayo involucró a 70 mujeres con lipedema y obesidad, divididas en dos grupos: uno con una dieta baja en carbohidratos (75 gramos diarios) y otro con una dieta baja en grasas (180 gramos de carbohidratos y 27 gramos de grasa diarios) durante un periodo de ocho semanas.

Se utilizaron cuestionarios validados para evaluar cambios en el hambre hedónica y el comportamiento alimentario.

Mejoras en la respuesta al apetito

Los participantes en la dieta baja en carbohidratos mostraron una disminución significativa en la alimentación emocional y en la respuesta a las señales de comida, en comparación con el grupo de dieta baja en grasas.

El grupo de bajo carbohidrato reportó una reducción en la tendencia a comer impulsivamente, mientras que el grupo de bajo grasa mostró un aumento en la restricción alimentaria.

Implicaciones de los hallazgos

Los resultados sugieren que las dietas bajas en carbohidratos presentan ventajas significativas para la regulación del apetito en mujeres con lipedema y obesidad, ofreciendo nuevas perspectivas para abordar la alimentación emocional y la salud en este grupo.

Diferencias entre la lipedema y la obesidad

El lipedema y la obesidad difieren en la distribución de grasa, inflamación y respuesta a dietas, lo que influye directamente en las recomendaciones nutricionales. En el lipedema, la grasa se acumula de forma desproporcionada en piernas y brazos con inflamación crónica, mientras que la obesidad implica ganancia generalizada de peso. Estas diferencias hacen que las dietas para lipedema prioricen reducir inflamación sobre solo perder peso.

Diferencias clave:

Distribución de grasa : Lipedema causa acumulación simétrica en caderas, muslos y piernas (con “efecto brazalete” en tobillos), sparing pies; obesidad es uniforme en todo el cuerpo, incluyendo abdomen.

: Lipedema causa acumulación simétrica en caderas, muslos y piernas (con “efecto brazalete” en tobillos), sparing pies; obesidad es uniforme en todo el cuerpo, incluyendo abdomen. Inflamación y dolor : Lipedema genera dolor, sensibilidad, moretones fáciles y edema persistente por inflamación adiposa; obesidad es generalmente indolora salvo complicaciones.

: Lipedema genera dolor, sensibilidad, moretones fáciles y edema persistente por inflamación adiposa; obesidad es generalmente indolora salvo complicaciones. Respuesta a dieta: Grasa lipedematosa resiste dietas calóricas restrictivas y ejercicio; obesidad responde bien a déficits energéticos.

Elecciones dietéticas para lipedema

Dietas antiinflamatorias como RAD (mediterránea con omega-3, vegetales, legumbres, proteínas magras) o cetogénicas bajas en carbohidratos refinados reducen hinchazón, dolor y progresión, independientemente de restricción calórica estricta. Evitar azúcares añadidos, granos refinados, sales altas y grasas animales para mitigar inflamación. Incluir antioxidantes, hierbas (cúrcuma, jengibre) y grasas saludables (aguacate, aceite oliva).

Elecciones dietéticas para obesidad

Enfocarse en déficit calórico con baja densidad energética: granos enteros, fibra (25-35g/día), proteínas magras (10-35% calorías), carbohidratos complejos (45-65%) y limitar azúcares <10%. Promover saciedad vía vegetales, frutas y legumbres sin énfasis específico antiinflamatorio. Patrones como mediterráneo o bajos en carbohidratos ayudan en pérdida de peso general.

