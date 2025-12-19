Encías en mal estado pueden ser indicio de problemas cardíacos

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) publicó una declaración que indica que la inflamación de las encías y las bacterias bucales pueden ingresar al torrente sanguíneo, causando inflamación en los vasos sanguíneos. Esto sugiere una relación estrecha entre la enfermedad periodontal y el riesgo de eventos cardiovasculares graves.

Investigaciones previas muestran que las personas con enfermedades de las encías severas tienen un mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas cardiovasculares.

“La boca y el corazón están conectados”, afirmó en un comunicado de prensa el Dr. Andrew H. Tran, cardiólogo pediátrico y director del programa de cardiología preventiva del Nationwide Children’s Hospital de Columbus, Ohio.

La acumulación de placa en las encías puede permitir la entrada de bacterias al torrente sanguíneo, lo que desencadena inflamación y potencial daño a los vasos sanguíneos. Esto puede ser un factor importante en el desarrollo de la aterosclerosis.

“Si tiene placa en las encías, probablemente también la tenga en las arterias”, aseguró a Fox News Digital Andrew H. Tran, quien no participó en este estudio.

Síntomas a vigilar

Los síntomas principales de la enfermedad periodontal incluyen sangrado de encías, inflamación y enrojecimiento de las mismas.

Síntomas iniciales. Las encías sangran fácilmente al cepillarse o usar hilo dental, y presentan inflamación o enrojecimiento persistente. También surge mal aliento constante o halitosis debido a la acumulación de bacterias.

Síntomas avanzados. En etapas más graves, aparecen encías retraídas que hacen que los dientes parezcan más largos, pus entre dientes y encías, y movilidad dental. Otros signos incluyen dolor al masticar, sensibilidad en los dientes y formación de abscesos.

Evaluación adecuada

Una evaluación adecuada de la salud bucal se realiza mediante un examen profesional realizado por un odontólogo, que incluye inspección visual, tacto y pruebas complementarias para detectar problemas tempranos como caries, enfermedades gingivales o cáncer oral.

Este proceso debe ser periódico, idealmente cada seis meses, y combina historia clínica, exploración física y radiografías cuando sea necesario.

Componentes clave. La evaluación comienza con una revisión de antecedentes médicos, hábitos de higiene y síntomas como sangrado o sensibilidad. Luego, se examinan dientes, encías, lengua, mejillas y cuello en busca de anomalías, midiendo la profundidad de bolsas periodontales y detectando caries con exploradores dentales.

Pruebas complementarias. Se utilizan radiografías para visualizar raíces, huesos y caries ocultas, junto con un cribado de cáncer oral palpando bultos en labios, lengua y garganta. Una limpieza profesional elimina placa acumulada antes o después del examen.

Recomendaciones para la salud bucal

Los expertos sugieren que mantener una buena higiene bucal puede reducir el riesgo potencial de enfermedades cardiovasculares.

Acciones como el cepillado, uso del hilo dental y chequeos regulares son esenciales no solo para la salud dental, sino también para la salud cardíaca.

Necesidad de más investigación

Los investigadores notan que la enfermedad periodontal comparte factores de riesgo con la enfermedad cardíaca, lo que complica la identificación de causas directas.

Sin embargo, aún no se ha demostrado que la enfermedad de las encías cause directamente problemas cardíacos a pesar de las asociaciones evidentes.

“La mayor parte de la evidencia proviene de estudios observacionales, lo que dificulta demostrar la relación causa-efecto”, declaró a Fox el Dr. Sergiu Darabant, cardiólogo del Instituto Cardíaco y Vascular de Miami, parte de Baptist Health South Florida, quien tampoco participó en el estudio.

