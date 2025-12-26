Sales de aluminio en el ojo del huracán: cuestionan su uso en las vacunas infantiles

La reciente revisión de los aditivos en las vacunas, específicamente sobre las sales de aluminio, ha generado controversia. El comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), reestructurado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., está analizando la seguridad de este componente, a pesar de la evidencia que respalda su uso seguro.

El cuestionamiento de las sales de aluminio aparece en un contexto más amplio de escepticismo hacia las vacunas. Declaraciones de figuras políticas, incluyendo al presidente Donald Trump, han amplificado las preocupaciones sobre el contenido de las vacunas, mientras que expertos en salud pública advierten sobre las consecuencias potencialmente negativas de tales declaraciones.

Varios profesionales de la salud han defendido el uso de adyuvantes como las sales de aluminio, resaltando su papel en la eficacia de las vacunas y en la reducción de enfermedades. Sin embargo, voces críticas sugieren que la administración está utilizando la investigación sobre el aluminio como base para revisar las recomendaciones de vacunación.

Implicaciones para la salud infantil

Las posibles reformas en el calendario de vacunaciones podrían afectar la salud de los niños y la percepción pública sobre las vacunas. A medida que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) pospone decisiones clave sobre la salud infantil, surgen preocupaciones sobre una posible reducción en el acceso a vacunas esenciales en un contexto donde la desconfianza hacia las vacunas está en aumento.

A pesar de la creciente reticencia hacia los adyuvantes, estudios recientes han reafirmado la seguridad de las vacunas que contienen aluminio. La evidencia no ha mostrado un vínculo significativo entre la exposición al aluminio de las vacunas y el desarrollo de condiciones como el autismo o las alergias, contradiciendo las afirmaciones de algunos críticos dentro del debate.

La discusión sobre el aluminio en las vacunas podría redefinir las directrices de vacunación en EE.UU. A medida que se realicen más investigaciones, la comunidad médica y los padres permanecerán atentos a los desarrollos en este tema crucial para la salud pública.

Estudios que avalan las sales de aluminio

Varios estudios científicos han evaluado la seguridad del aluminio en vacunas infantiles, concluyendo en general que las cantidades usadas como adyuvantes no representan riesgos significativos para la salud de los niños.

Estudio danés. Un estudio de cohorte nacional en Dinamarca, publicado en 2025 en Annals of Internal Medicine, analizó a más de 1.2 millones de niños entre 1997 y 2020. No encontró asociaciones entre la exposición acumulativa al aluminio de vacunas y 50 trastornos crónicos, como autismo, asma, enfermedades autoinmunes o del neurodesarrollo, incluso en análisis dependientes de la dosis.

Metaanálisis y revisiones anteriores. Jefferson et al. (2004) realizó un metaanálisis de cinco estudios comparando vacunas con hidróxido de aluminio versus sin adyuvantes en niños menores de 18 meses, hallando solo efectos locales menores como enrojecimiento, sin evidencia de trastornos graves o duraderos. Estudios adicionales confirman que el aluminio en vacunas no incrementa el riesgo de trastorno del espectro autista (TEA).

Señales y estudios de seguimiento. Un estudio observacional de 2023 sugirió una posible asociación entre aluminio vacunal y asma persistente en niños con eczema, pero no demostró causalidad y fue limitado por no considerar exposiciones ambientales o alimentarias. Investigaciones posteriores, como el estudio danés, no han confirmado esta señal y refuerzan la seguridad general.

