Realidad virtual, una alternativa para que adultos mayores establezcan más conexiones con la vida real

En The Terraces, ubicado en Los Gatos, California, residentes de 80 y 90 años participan en sesiones de realidad virtual (RV) a través de gafas que les permiten explorar destinos lejanos y revivir recuerdos. Esta tecnología es proporcionada por Rendever, que busca mejorar la cognición y la socialización en comunidades para ancianos en Estados Unidos y Canadá.

Los residentes que utilizan los cascos de realidad virtual no solo disfrutan de aventuras virtuales, sino que también experimentan una conexión emocional con sus recuerdos. Sue Livingstone, de 84 años, destaca cómo la experiencia de visitar su vecindario infantil en Nueva York le trajo a la mente memorias valiosas.

Asimismo, Ginny Baird, de 81 años, dijo tras la inmersión virtual: “¡Pudimos sumergirnos bajo el agua y ni siquiera tuvimos que contener la respiración!”, recogió Associated Press (AP).

Impacto social y cognitivo

El uso de la realidad virtual también promueve la conexión social entre los residentes. Adrian Marshall, director de vida comunitaria, menciona que la curiosidad por la RV actúa como un catalizador para interacciones, permitiendo que los residentes compartan experiencias y establezcan vínculos significativos.

“Los estereotipos de que los adultos mayores no están dispuestos a probar nuevas tecnologías deben cambiar, ya que sí están dispuestos y desean adaptarse a las tecnologías que les resultan significativas”, dijo Bhowmick, , investigador de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign que está examinando el uso de realidad virtual con adultos mayores.

“Además de ayudarlos a aliviar el estrés, entretenerse y conectar con otras personas, existe un aspecto intergeneracional que podría ayudarlos a forjar relaciones con personas más jóvenes que descubren que usan la realidad virtual y dicen: ‘¡El abuelo es genial!’”, agrega.

Potencial de la tecnología en el futuro

Rendever, respaldado por una subvención del Instituto Nacional de Salud, está investigando formas de reducir el aislamiento social entre ancianos.

Expertos sugieren que, aunque la tecnología debe usarse con moderación, puede ser una herramienta valiosa para mejorar las funciones cognitivas, la memoria y la sociabilidad de los ancianos.

Experiencia virtuales entre adultos mayores

Las experiencias virtuales más populares entre los ancianos son las de realidad virtual que simulan viajes y aventuras, como nadar con delfines o paseos en globo aerostático. Estas actividades fomentan conexiones sociales en comunidades de jubilados y reviven recuerdos de juventud.

Otras favoritas incluyen visitas virtuales a lugares natales, meditación en entornos relajantes y espectáculos musicales inmersivos.

Riesgo asociado al uso prolongado de la RV

El uso prolongado de realidad virtual en adultos mayores conlleva riesgos específicos debido a su mayor vulnerabilidad física y sensorial. Estos incluyen efectos adversos como cibermareo y fatiga ocular, que pueden agravarse con sesiones extendidas.

Riesgos principales. El cibermareo, caracterizado por mareos, náuseas, visión borrosa y malestar físico, es más frecuente en adultos mayores por el empleo prolongado de visores HMD, según revisiones científicas. La fatiga visual persistente y problemas musculoesqueléticos, como dolor de cuello o espalda, surgen de la inmersión continua y la postura estática.

Factores de vulnerabilidad. Adultos mayores con deterioro cognitivo o condiciones como Parkinson enfrentan mayor riesgo de síntomas adversos, aunque estudios muestran tolerancia general en sesiones cortas (10-15 minutos). Oftalmólogos alertan sobre ojo seco, disminución del parpadeo y posible agravamiento de trastornos visuales preexistentes.

Recomendaciones. Limite sesiones a menos de 15 minutos por hora con pausas, supervise el uso y evite en personas con problemas vestibulares o visuales graves para minimizar impactos.

