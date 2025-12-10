Crece preocupación por casos de gripe en EE.UU., mientras que en Reino Unido aún no ha alcanzado su punto máximo

La preocupación por la gripe en Estados Unidos está en aumento, especialmente ante el auge de casos en el Reino Unido. Expertos sugieren que las tendencias internacionales pueden predecir el comportamiento de la gripe en EE.UU. La Dra. Tara Narula, corresponsal médica de ABC News, señala que el incremento de casos en el Reino Unido podría ser un indicativo de lo que se puede esperar en el país.

“Sabemos que Inglaterra u otros lugares pueden ser un indicador de lo que sucederá aquí, porque su temporada de gripe comienza unas semanas antes que la nuestra”, señaló la especialista en una entrevista concedida a Good Mornig América.

Recientes datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican un aumento del 7% en la actividad gripal en la última semana en EE.UU., con casi 2 millones de enfermedades documentadas.

Las cifras también reportan 19,000 hospitalizaciones y 730 muertes por gripe. Comparativamente, el año anterior se registraron aproximadamente 560,000 hospitalizaciones y 38,000 muertes en el país.

Medidas de prevención implementadas

Frente al aumento de casos, algunos hospitales han impuesto restricciones de visitas para proteger a los pacientes. Ejemplos incluyen el Centro Médico de Detroit, que solo permite la entrada a dos visitantes por paciente.

Asimismo, algunos centros de atención en el Reino Unido han reintroducido políticas de uso de mascarillas.

Variante predominante

La variante más circulante en EE.UU. es el subclado K, asociado con el H3N2, que podría provocar síntomas más severos, especialmente en ancianos y niños. Los síntomas de la gripe varían desde fiebre y dolores musculares hasta problemas gastrointestinales.

Los CDC destacan que ciertos grupos, incluyendo adultos mayores y niños menores de 2 años, corren un mayor riesgo de complicaciones.

A pesar de que la variante circulante no coincide completamente con la vacuna antigripal de este año, se recomienda la vacunación a personas mayores de 6 meses.

La Dra. Narula menciona que la vacuna puede reducir el riesgo de hospitalización en niños entre un 70% y un 75%, y en adultos entre un 30% y un 40%. Además, se aconseja mantener buenos hábitos de higiene, como el lavado frecuente de manos y el aislamiento en caso de enfermedad.

Grupos demográficos más vulnerables

La gripe afecta de manera más grave a embarazadas y personas con enfermedades crónicas, aumentando el riesgo de complicaciones severas como hospitalizaciones, ingresos en UCI y parto prematuro.

Las embarazadas enfrentan un mayor riesgo de enfermedad grave por gripe, incluyendo pérdida del embarazo tardía (después de 13 semanas), reducción del peso al nacer y parto prematuro, especialmente si hay fiebre. La incidencia es más alta en el primer trimestre, y la vacunación se recomienda en cualquier trimestre para proteger a madre e hijo.

Asimismo, individuos con condiciones crónicas como asma, obesidad, diabetes o cardiopatías tienen mayor susceptibilidad a complicaciones respiratorias graves, hospitalizaciones prolongadas (hasta 2-6 veces más) y mortalidad elevada. Estas patologías agravan la inflamación pulmonar y facilitan infecciones secundarias como neumonía.

Otro grupo demográfico que también puede ser altamente afectados es el conformado por niños pequeños de minorías raciales/étnicas (como afroamericanos, indígenas o hispanos), quienes presentan tasas de hospitalización e ingreso en UCI hasta 4 veces superiores a blancos no hispanos; además de grupos de bajo estatus socioeconómico, que sufren impactos desproporcionados en infecciones y mortalidad.

Tasas de hospitalización por gripe

Las tasas de hospitalización por gripe en EE.UU. varían por regiones HHS (Departamentos de Salud y Servicios Humanos), con la Región 2 mostrando las tasas semanales más altas en datos recientes de la temporada 2025-2026.

En la semana 48 (finalizando el 29 de noviembre de 2025), las tasas semanales de admisión hospitalaria confirmadas por laboratorio oscilaron entre 0.6 y 3.0 por 100,000 habitantes, con incrementos en la mayoría de las regiones. Todos los niveles permanecen bajos a nivel nacional (tasa semanal de 1.5 por 100,000), pero han aumentado respecto a semanas previas.

En la semana 45 (finalizando el 8 de noviembre de 2025) las tasas eran aún más bajas, de 0.2 (Región 5) a 0.7 (Región 6) por 100,000 habitantes, todas en niveles bajos pero en ascenso. La tasa nacional cumulativa hasta esa semana fue de 1.1 por 100,000.

Las tasas son más altas en adultos mayores de 65 años (4.1 por 100,000), seguidos de niños de 0-4 años (2.1) y adultos de 50-64 años (1.2). Esto refleja patrones consistentes en todas las regiones, con énfasis en vulnerables. Datos provienen de redes como NHSN y FluSurv-NET, cubriendo ~10% de la población de EE.UU.

