Relacionan 7 muertes y más de 700 heridos con problema crítico de lectura en monitores de glucosa

Ciertos monitores de glucosa de Abbott Diabetes Care han mostrado lecturas incorrectas, lo que ha resultado en la muerte de al menos siete personas y más de 700 lesiones graves. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una alerta sobre el asunto.

Señalan que un total de aproximadamente 3 millones de sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus se encuentran involucrados en este incidente.

Abbott aconseja a los pacientes que visiten FreeStyleCheck.com para verificar si sus sensores están afectados y obtener un reemplazo gratuito, recoge la cadena CNN.

Vale acotar que las lecturas incorrectas de glucosa pueden provocar un tratamiento inadecuado, incluso poner en riesgo vidas.

FDA lanza alerta

La FDA considera el problema de fabricación como de alto riesgo y está actualizando continuamente su sitio web con información relevante. Los pacientes deben cesar el uso de los sensores dañados inmediatamente y desecharlos.

“Las lecturas de glucosa baja incorrectas durante un período prolongado pueden llevar a decisiones de tratamiento erróneas para las personas con diabetes, como el consumo excesivo de carbohidratos o la omisión o el retraso de las dosis de insulina”, declaró la agencia.

“Estas decisiones pueden suponer graves riesgos para la salud, incluyendo posibles lesiones o la muerte, u otras complicaciones menos graves”, advirtió la FDA.

Por su lado, Abbott confirmó que el problema de fabricación ha sido solucionado y afirma que no habrá interrupciones significativas en el suministro ni en los reemplazos.

Impacto en la salud pública

La incorrecta lectura de los niveles de glucosa puede llevar a decisiones de tratamiento inadecuadas, lo que incrementa los riesgos de salud asociados con la diabetes.

La agencia de salud pública advierte que esto podría derivar en complicaciones graves, incluida la muerte.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la diabetes es la séptima causa principal de muerte en Estados Unidos, país donde aproximadamente 1 de cada 10 personas (unos 38 millones) padece esta enfermedad.

Afectación en la confianza

La reciente falla en sensores de los monitores continuos de glucosa FreeStyle Libre 3 y 3 Plus de Abbott Diabetes Care reduce significativamente la confianza de los pacientes en esta tecnología. Estos dispositivos han reportado lecturas incorrectamente bajas de glucosa, vinculadas a 736 eventos adversos, lo que genera dudas sobre su fiabilidad para decisiones terapéuticas críticas.

Estudios previos indican que la precisión percibida es clave para la adherencia: un 34% de exusuarios abandonaron los sistemas por desconfianza en las lecturas, y alarmas falsas agravan el “fatiga por alertas”.

Abbott y la FDA urgen detener el uso de sensores afectados (modelos específicos como 72081-01), ofreciendo reemplazos gratuitos y verificaciones con medidores de sangre alternos. Esto podría mitigar daños a corto plazo, pero eventos así resaltan la necesidad de mayor transparencia para restaurar confianza a largo plazo en monitores de glucosa.

