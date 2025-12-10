El caso de bebé salvado de botulismo a través de medicamento elaborado con rara sangre de científicos

Desde agosto, un brote de botulismo infantil relacionado con la fórmula ByHeart ha afectado por lo menos a 39 bebés en 18 estados de EE.UU. La enfermedad, provocada por esporas de botulismo, presenta graves riesgos para la salud de los más pequeños.

A este respecto, Alessandro Barbera fue trasladado de urgencia a un hospital de California con botulismo infantil en octubre, su padre apenas había oído hablar de la enfermedad, y mucho menos del tratamiento raro y costoso que probablemente salvó la vida del recién nacido, reseña el caso Associated Press (AP).

BabyBIG, nombre comercial de la inmunoglobulina humana contra el botulismo, es el único antídoto contra la enfermedad, un medicamento intravenoso que utiliza anticuerpos de donantes vacunados. Su desarrollo fue pionero en la investigación de Dr. Stephen Arnon, científico del Departamento de Salud Pública de California, cuyo trabajo estableció la base para el tratamiento efectivo de esta rara enfermedad. El coste por tratamiento de BabyBIG asciende a casi $70,000 dólares. Producido cada cinco años en lotes pequeños, este medicamento es financiado exclusivamente por las tarifas de venta, que se destinan a programas relacionados con el botulismo.

Tony Barbera, el padre de Alessandro, está profundamente agradecido por BabyBIG. “Es sumamente notable”, dijo el progenitor de 35 años, cuyo hijo se está recuperando lentamente.

“Esto es casi como un milagro”, dijo el Dr. Vijay Viswanath, neurólogo pediátrico del Hospital Infantil de Los Ángeles, que ha tratado a varios niños con botulismo durante su carrera, incluido uno en el brote actual.

“Antes del descubrimiento de BabyBIG, algunas de estas hospitalizaciones duraban dos o tres meses”, afirma Viswanath.

Donantes clave: héroes anónimos

El tratamiento depende de la generosidad de donantes como Nancy Shine, bioquímica jubilada de 76 años de California, quien, a pesar de las dificultades, ha contribuido significativamente a la producción de BabyBIG. La recolección de plasma está limitada a un grupo selecto de voluntarios, lo que hace esencial la participación continua de nuevos donantes.

“No fue muy agradable vacunarse. Hubo muchos efectos secundarios, como grandes ronchas en el lugar de la vacuna y un poco de dolor”, recuerda Shine. Pero “probablemente el momento más destacado de mi carrera fue haber podido participar en este proyecto y donar plasma. Creamos un producto que podría salvar la vida de bebés”, sostiene.

Más de 3700 niños en todo el mundo han sido tratados con BabyBIG desde que Arnon y su equipo realizaron un ensayo clínico fundamental en California en 1997 que demostró que el medicamento podía acortar las estadías en el hospital y reducir la necesidad de respiradores, recalca AP.

Captura de video | Cortesía AP

Futuro del tratamiento

Las autoridades sanitarias de California estima que tienen suficiente BabyBIG en reserva para enfrentar la creciente demanda hasta el próximo verano.

A medida que el número de casos de botulismo infantil aumenta, el programa continúa buscando nuevos donantes y recursos para mantener el suministro.

Apoyo a familias

Se recomienda consultar recursos psicosociales disponibles localmente y considerar la formación de grupos de apoyo si hay múltiples casos, según guías clínicas. Organizaciones como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y sitios como KidsHealth ofrecen información en español para padres sobre prevención, síntomas y recuperación.

En países de habla hispana, departamentos de salud pública o asociaciones pediátricas pueden orientar sobre vigilancia epidemiológica y soporte sobre el botulismo infantil.

