Reportan 14 casos de enfermedad del legionario en Florida: todos relacionados con un gimnasio

Se han reportado al menos 14 casos de enfermedad del legionario en el centro de Florida. El Departamento de Salud del estado ha indicado que el brote podría estar relacionado con un gimnasio en la región, aunque no reveló su nombre en la comunicación al senador estatal Carlos Guillermo Smith.

Informes indican que un Crunch Fitness en Ocoee, a 12 millas al oeste de Orlando, ha recibido reportes de varios miembros diagnosticados con la enfermedad. La cadena de gimnasios ha tomado medidas preventivas, incluyendo el cierre de ciertas secciones y la prueba de sus instalaciones de piscina y spa.

Se conoció que ni el Departamento de Salud de Florida ni Crunch Fitness respondieron a una solicitud de comentarios de ABC News. Su afiliado, Canal 9 de WFTV, fue el primero en informar sobre los casos y las comunicaciones resultantes.

Sin embargo, WFTV también informó que en 2017 se produjo un brote menor de legionelosis, cuando el edificio anteriormente era un LA Fitness. Crunch indicó que, al adquirir el edificio, invirtió millones en renovaciones y remodelaciones, incluyendo la modernización de los sistemas acuáticos.

Transmisión de la enfermedad

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, la cual se encuentra comúnmente en agua dulce.

La infección ocurre al inhalar pequeñas gotas de agua contaminadas. Aunque es una enfermedad no contagiosa entre personas, los brotes pueden ocurrir a través de sistemas de plomería contaminados.

La prevalencia de la legionelosis ha aumentado en la última década, alcanzando un pico de 2.71 casos por cada 100.000 habitantes en 2018, según los CDC. Se tienen que los casos disminuyeron durante el primer año de la pandemia de COVID-19, cuando hubo cuarentena obligada, y luego repuntaron en 2021.

Síntomas y tratamiento de la legionelosis

La enfermedad del legionario, causada por la bacteria Legionella, presenta síntomas similares a una neumonía grave, como fiebre alta (hasta 40 °C o más), tos (seca o con esputo), escalofríos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos, diarrea y confusión.

Síntomas comunes: Otros signos incluyen dolor en el pecho (pleurítico), fatiga, pérdida de apetito, problemas renales y, en casos graves, delirio o letargo. Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 10 días (hasta 14) tras la exposición, con un inicio gripal que progresa a neumonía.

Tratamiento: Se trata con antibióticos como azitromicina, levofloxacino, doxiciclina o eritromicina, preferentemente de forma temprana para reducir la mortalidad; en casos severos, se hospitaliza y puede asociarse rifampicina. La terapia ambulatoria es viable en formas leves, pero los inmunocomprometidos requieren atención intensiva.

Mortalidad y crecimiento

“Muchas veces, tratamos con casos aislados: un caso por aquí, otro por allá. Cuando hay más de 10 o 15, se convierte en un brote… Si piensas en un gimnasio, no hay muchos espacios donde puedas estar expuesto. Por ejemplo, están las duchas, los spas, o incluso una piscina cubierta climatizada”, indicó Alex LeBeau, científico especializado en exposición, declaró a la emisora ​​local WESH 2, citada por Newsweek.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la legionelosis ha mostrado un aumento en su prevalencia en la última década. La tasa de mortalidad puede ser significativa, alcanzando hasta uno de cada diez casos fatales, especialmente en individuos con condiciones de salud preexistentes.

