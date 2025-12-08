Advierten contra recolección de hongos silvestres en California: una persona muerta y más de 20 intoxicados

Las autoridades californianas han reportado un brote de intoxicación por hongos silvestres, resultando en la muerte de un adulto y hospitalizaciones severas, incluyendo a niños. Hasta la fecha, el sistema de control de intoxicaciones ha identificado 21 casos de intoxicación por amatoxina, presuntamente causados por los peligrosos hongos orejudos.

Erica Pan, directora del Departamento de Salud Pública de California, advirtió a la población sobre los riesgos inherentes a la recolección de hongos silvestres. “Los hongos orejeros contienen toxinas potencialmente mortales que pueden causar insuficiencia hepática”, declaró.

Los hongos orejudos, que se confunden fácilmente con variedades comestibles, poseen toxinas que pueden provocar insuficiencia hepática grave. El hongo orejón y el hongo ángel destructor tienen un aspecto y un sabor similares a los de los hongos comestibles, por lo que los expertos advierten que el color de un hongo no es un indicador fiable de su toxicidad, y no importa si se come crudo o cocido

Incidencias y consecuencias

Los casos de envenenamiento se han reportado principalmente en el condado de Monterey y el área de la bahía de San Francisco. El clima húmedo favorece el crecimiento de este tipo de hongos nocivos.

Residentes del condado de Monterey, en el centro de California, enfermaron tras consumir hongos encontrados en un parque local. Otro grupo de casos se registró en el área de la Bahía de San Francisco, pero las autoridades sanitarias estatales advirtieron que el riesgo está presente en todas partes, recogió Associated Press (AP).

En 2023, las Centrales de Envenenamiento de Estados Unidos registraron más de 4500 casos relacionados con hongos no identificados, afectando mayormente a niños.

Advertencias de salud pública

Las autoridades de salud advierten que los síntomas gastrointestinales pueden mejorar, pero esto no significa que el peligro haya pasado.

Las personas pueden experimentar calambres estomacales, náuseas, diarrea o vómitos dentro de las 24 horas posteriores a la ingestión de un hongo tóxico. Incluso los pacientes también pueden desarrollar complicaciones graves, como daño hepático, que aparecen posteriormente.

Se aconseja a la población contactar la línea directa de control de envenenamientos (1-800-222-1222) en caso de exposición a hongos tóxicos.

Cómo diferenciar un hongo comestible de uno tóxico

Diferenciar hongos comestibles de tóxicos de manera efectiva requiere identificar especies específicas con guías micológicas confiables, consultar expertos y evitar reglas generales como color u olor, ya que no son infalibles y muchas especies tóxicas imitan a las comestibles.

Señales de precaución comunes:

Los hongos tóxicos a menudo presentan anillo o volva en el tallo, escamas gruesas y blancas, superficie gelatinosa o colores intensos como rojo brillante, verde o naranja; evítalos, junto con aquellos cerca de carreteras, zonas industriales o mordidos. Ejemplos incluyen la Amanita phalloides (sombrero verdoso, laminillas blancas, mortal por insuficiencia hepática) y el Boletus satanas (pie que azulea al cortarlo, causa vómitos). Desecha hongos juveniles, arrugados, con olor dulce o en sitios inusuales fuera de temporada de lluvias.

Métodos seguros de identificación:

Usa guías micológicas actualizadas con fotos detalladas de sombrero, laminillas, pie y hábitat específicas de tu región, y compara con múltiples fuentes.

Únete a salidas guiadas por micólogos o asociaciones especializadas, y confirma con expertos antes de consumir.

No pruebes ni olfatees, ya que puede causar reacciones alérgicas; si dudas, deséchalo.

Es válido resaltar que los niños son más vulnerables a la intoxicación por hongos porque aún no tienen la capacidad de discernir entre hongos comestibles y venenosos, y se sienten atraídos por sus colores y olores llamativos, lo que los lleva a ingerirlos accidentalmente. Además, su sistema inmunológico y digestivo es más inmaduro, lo que los hace más susceptibles a los efectos tóxicos de los hongos.

