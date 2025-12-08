Polémica abierta: asesores de vacunas dicen que no todos los bebés necesitan una vacuna contra la hepatitis B al nacer

Un nuevo comité asesor sobre vacunas ha decidido poner fin a la recomendación de vacunar a todos los recién nacidos contra la hepatitis B al momento del nacimiento, cambiando una política de salud pública establecida durante décadas.

La selección de comité por parte del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un destacado activista antivacunas antes de convertirse este año en el principal funcionario de salud del país, ha suscitado dudas sobre la independencia y legitimidad del panel, exacerbando la división en el debate sobre las vacunas, refiere Associated Press (AP).

En este contexto, se espera que el director interino de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tome una decisión sobre si adoptar o no la nueva recomendación, lo cual podría establecer un precedente significativo en la política de salud pública en Estados Unidos.

Críticas a las nuevas directrices

Líderes en el campo de la medicina y la salud pública han cuestionado la decisión, señalando la importancia de la vacunación temprana para prevenir infecciones prolongadas en bebés.

Varias organizaciones médicas y departamentos de salud estatales han manifestado su intención de continuar recomendando la vacunación al nacer, a pesar de los cambios propuestos.

En 1991, el comité recomendó una dosis inicial de la vacuna contra la hepatitis B al nacer. Los expertos afirman que la inmunización rápida es crucial para prevenir la propagación de la infección. Desde entonces, los casos en niños se han desplomado.

El vigente programa de vacunación de los CDC recomienda la primera dosis al nacer, una segunda dosis al mes o a los 2 meses y una tercera entre los 6 y los 15 meses.

Implicaciones para la salud pública

Los miembros del comité justificaron su decisión argumentando que el riesgo de infección es bajo, pero expertos enfatizan que la vacunación inmediata es fundamental para evitar la hepatitis B en niños.

La nueva recomendación podría llevar a un aumento de casos de hepatitis B y comprometer los logros de salud pública alcanzados hasta ahora, según advirtieron algunos médicos.

“Estamos haciendo daño al cambiar esta redacción”, dijo el Dr. Cody Meissner, pediatra de la Universidad de Dartmouth que votó en contra de las dos primeras recomendaciones, sobre la toma de decisiones compartida y las pruebas de inmunidad antes de las dosis posteriores, recogió la cadena CNN.

Infección por hepatitis B

La infección por hepatitis B es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis B (VHB), que puede presentarse en forma aguda o crónica. Se transmite principalmente por contacto con sangre contaminada, fluidos corporales como semen o secreciones vaginales, de madre a hijo durante el parto, y por contacto sexual sin protección. Sin embargo, también puede propagarse por mordeduras o arañazos, por ejemplo, cuando los niños juegan.

La mayoría de las personas no presentan síntomas, pero pueden incluir ictericia, fatiga, náuseas, vómitos, dolor abdominal y orina oscura. La hepatitis B aguda suele curarse en el 90% de los casos, pero el 10% puede evolucionar a una infección crónica que conlleva riesgo de cirrosis o cáncer de hígado. De acuerdo a estadísticas, las personas con hepatitis B crónica tienen entre un 70 % y un 85 % más de probabilidades de morir prematuramente. También es significativo indicar que los bebés y los niños infectados con hepatitis B tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad crónica, incluido aproximadamente el 90% de los bebés y el 30% de los niños de 1 a 5 años. Expertos aseguran que la vacunación es la mejor prevención.

El diagnóstico de hepatitis B se realiza mediante análisis serológicos para detectar antígenos y anticuerpos específicos del virus. El tratamiento de la fase aguda es sintomático, mientras que la infección crónica puede requerir tratamiento antiviral para prevenir el daño hepático. La mejor estrategia para prevenir la enfermedad es la vacunación, idealmente administrada poco después del nacimiento y con refuerzos posteriores.

La infección crónica por hepatitis B puede evolucionar a cirrosis hepática, insuficiencia hepática y cáncer hepático (carcinoma hepatocelular). La carga viral y la respuesta inmune del paciente determinan la progresión de la enfermedad. Por ello, la vigilancia médica continua es fundamental para quienes tienen hepatitis B crónica.

Vacunación contra la hepatitis B en otros países

En las Américas, 31 de 51 países y territorios han introducido la dosis al nacer de forma universal, con una cobertura regional del 72% en 2019, alineados con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS) para todos los recién nacidos.

En la Unión Europea, 27 países recomiendan vacunación infantil universal contra hepatitis B, pero solo cinco (Bulgaria, Lituania, Polonia, Portugal y Rumania) aplican la dosis universal al nacer; otros priorizan bebés de madres infectadas o grupos de riesgo.

Todos los países africanos incluyen la vacuna hepatitis B en sus programas ampliados de inmunización, con varios (como Botsuana y Nigeria) adoptando la dosis al nacer universal; en Asia, países endémicos como Tailandia y Corea del Sur la aplican ampliamente. De 194 países miembros de la OMS, 116 recomiendan la dosis universal al nacer.

