Volvo sacará al EX40 de Estados Unidos después del modelo 2026

El Volvo EX40 dejará de formar parte de la oferta de la marca en Estados Unidos después del año modelo 2026. El SUV eléctrico compacto, que durante sus primeros años fue conocido como XC40 Recharge, no tendrá continuidad en ese mercado mientras la compañía reorganiza su estrategia para los vehículos electrificados.

Lee también: Piezas chinas de airbags generan alerta tras 11 muertes en EE.UU.

La salida del EX40 ocurre en medio de una apuesta más clara por dos caminos. Por un lado, Volvo busca darle mayor protagonismo al XC40 con tecnología híbrida.

Puedes leer: Nueva estafa con autos clona concesionarias y roba dinero

Por el otro, mantiene al EX30 como una de sus alternativas eléctricas más pequeñas. Con esos dos productos cubriendo buena parte de la demanda, el EX40 queda en una posición difícil de justificar dentro del catálogo estadounidense.

El XC40 gana espacio en la estrategia

El mercado norteamericano tampoco está ayudando a los SUV eléctricos compactos. La demanda de este tipo de vehículos no ha crecido al ritmo esperado y varios fabricantes han comenzado a ajustar sus planes, dando nuevamente mayor importancia a los sistemas híbridos.

Para Volvo, además, existía una particularidad. El EX40 compartía buena parte de su concepto y dimensiones con el XC40 de combustión, pero este último consiguió mejores resultados comerciales en Estados Unidos. Mantener dos modelos tan cercanos, con diferentes sistemas de propulsión, tenía cada vez menos sentido.

La marca ya trabaja en una actualización importante del XC40 para el año modelo 2028. El SUV recibirá cambios de diseño, tecnología y seguridad, además de una evolución de su sistema híbrido.

Del XC40 Recharge al EX40

La historia del modelo eléctrico comenzó en 2019 bajo el nombre XC40 Recharge. Volvo modificó posteriormente su estrategia de denominaciones y, en 2024, el vehículo adoptó oficialmente el nombre EX40.

Su propuesta estaba enfocada en quienes buscaban un SUV compacto de lujo con propulsión completamente eléctrica. Las versiones de entrada contaban con un motor trasero de 248 caballos de fuerza, mientras que las configuraciones de doble motor llegaban a 402 caballos y sumaban tracción integral.

Sobre el papel, era una alternativa bastante completa. El problema apareció en los concesionarios, donde sus ventas no consiguieron acercarse a las cifras del XC40 tradicional.

El EX30 y el posible futuro EX50

La desaparición del EX40 tampoco significa que Volvo vaya a abandonar los SUV eléctricos compactos en Estados Unidos. El EX30 seguirá ocupando ese espacio, aunque con unas dimensiones menores y una posición diferente dentro de la gama.

El Volvo EX40 de cerca. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

A eso se suma la posibilidad de que el EX50 termine tomando el lugar que dejará libre el EX40. Este modelo sería algo más grande y permitiría a Volvo mantener una oferta eléctrica en ese rango sin duplicar productos demasiado similares.

Mientras tanto, el renovado XC40 apunta a convertirse en una pieza importante de la estrategia de la marca. Entre sus novedades se espera una pantalla táctil de mayor tamaño, una integración más profunda de Google Gemini mediante comandos de voz y nuevas tecnologías de seguridad basadas en sensores.

La salida del EX40, por tanto, parece responder menos a un abandono de los eléctricos que a una reorganización de la gama. Volvo busca reducir la superposición entre sus modelos y concentrar sus esfuerzos en los productos que considera con mayores posibilidades comerciales en Estados Unidos.

Seguir leyendo:

¿Sale humo del aire acondicionado del auto? Estas pueden ser las causas

Los estadounidenses tardan cada vez más en cambiar de auto: el motivo

Mejor no inventar: el jabón de platos puede dañar la pintura de tu auto