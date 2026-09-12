¿Sale humo del aire acondicionado del auto? Estas pueden ser las causas

Ver una especie de nube salir por las rejillas del aire acondicionado puede poner nervioso a cualquier conductor. Lo primero que muchos piensan es que algo se está quemando dentro del auto, pero no siempre se trata de una falla grave.

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La clave está en observar qué sale realmente de las ventilas y, sobre todo, prestar atención al olor.

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Una neblina blanca que desaparece rápidamente puede ser completamente normal, mientras que un humo persistente acompañado por olor a plástico o cable quemado requiere actuar cuanto antes.

Primero hay que saber si es humo o vapor

En ciertas condiciones, el aire frío del sistema puede entrar en contacto con el ambiente cálido y húmedo del interior del vehículo. Esto provoca una especie de vapor blanco que suele desaparecer pocos segundos después de salir por las rejillas.

Este fenómeno está relacionado con la condensación y, por sí solo, no representa necesariamente un problema. La situación cambia si esa nube permanece, aumenta o viene acompañada de malos olores, ruidos extraños o una pérdida evidente en la capacidad de enfriamiento.

Un olor dulce, químico o parecido al plástico quemado tampoco debe ignorarse. Si el ventilador comienza a perder fuerza o el sistema deja de funcionar correctamente, lo más recomendable es apagar el aire acondicionado y buscar una revisión.

Interior del Audi A6 Allroad 2026. Cortesía: Audi. Crédito: Cortesía

Un filtro sucio puede afectar el sistema

El filtro de aire de la cabina se encarga de retener polvo, polen, hojas y otras partículas antes de que el aire llegue al interior. Con el paso del tiempo puede acumular suciedad y dificultar la circulación normal.

Cuando el paso de aire está restringido, algunos componentes del sistema deben trabajar con mayor esfuerzo. Esto puede favorecer la aparición de olores desagradables y problemas relacionados con el ventilador.

Como referencia, muchos fabricantes recomiendan revisar o reemplazar este filtro entre las 12,000 y 15,000 millas. Sin embargo, la frecuencia puede variar según el vehículo y las condiciones en las que se utiliza.

Interior del Volkswagen Atlas Cross Sport 2027. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Las fallas eléctricas requieren mayor atención

Una de las causas más preocupantes está relacionada con el motor del ventilador y sus conexiones eléctricas. Un componente deteriorado, un cortocircuito o cables con el aislamiento dañado pueden provocar olor a quemado e incluso humo visible dentro del habitáculo.

Si lo que sale por las rejillas tiene un olor similar al de cables o plástico quemado, no es buena idea seguir utilizando el sistema como si nada ocurriera. Lo prudente es detener el vehículo en un lugar seguro y apagar el aire acondicionado.

Tampoco es recomendable intentar manipular cables o fusibles sin los conocimientos necesarios. Una revisión profesional permitirá determinar si existen conexiones deterioradas o componentes que deben ser reemplazados.

Las fugas también pueden generar vapor

El sistema de aire acondicionado utiliza refrigerante para producir el frío. Cuando existe una fuga, su funcionamiento puede verse afectado y, dependiendo de la zona donde se produzca, algunos fluidos pueden entrar en contacto con superficies calientes.

Esto puede generar vapor que fácilmente se confunda con humo. Por esa razón, recargar el refrigerante sin identificar primero el origen de una fuga no es la solución más adecuada.

Un técnico debe localizar el punto afectado, reparar el sistema y comprobar que el circuito esté correctamente sellado antes de realizar una nueva carga.

Atención con los gases de escape

No todo lo que llega al interior a través de las rejillas proviene necesariamente del sistema de aire acondicionado. Una fuga en el escape puede permitir la entrada de gases y olores al habitáculo.

Interior del Lexus LF-ZC. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Si percibes olor a combustible, escape o gases de combustión, conviene abrir las ventanas, apagar la climatización y acudir a un taller lo antes posible. La exposición a estos gases puede provocar malestar, dolor de cabeza o mareos.

Las filtraciones pueden producirse por componentes deteriorados, juntas dañadas o problemas en distintas partes del sistema de escape.

Qué hacer cuando aparece humo

La reacción dependerá de lo que estés observando y del olor que percibas. Si es una neblina ligera que desaparece rápidamente y no presenta ningún olor extraño, probablemente se trate de condensación.

Pero si el humo persiste o huele a quemado, lo recomendable es apagar el aire acondicionado y detener el vehículo si la situación lo requiere. Evita manipular componentes eléctricos o piezas calientes y busca una revisión profesional.

El mantenimiento preventivo sigue siendo una de las mejores formas de evitar este tipo de inconvenientes. Revisar el filtro, atender ruidos inusuales y no ignorar los malos olores puede evitar daños mayores y ayudar a mantener el sistema de climatización en buenas condiciones.

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