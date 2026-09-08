MX-6e, el nuevo nombre que despierta rumores sobre Mazda y el Miata

Un nuevo movimiento de Mazda en Estados Unidos volvió a despertar las especulaciones sobre el futuro de sus autos deportivos. La marca japonesa registró el nombre MX-6e, una denominación que podría anticipar la llegada de un modelo electrificado y que, inevitablemente, pone sobre la mesa una pregunta que interesa a muchos seguidores de la compañía, ¿qué pasará con el Miata?

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Por ahora, Mazda no ha confirmado qué vehículo utilizará este nombre. El registro ante las autoridades estadounidenses protege la denominación para vehículos y no revela detalles sobre diseño, potencia o configuración mecánica. Aun así, la combinación de las históricas siglas MX con la letra “e” resulta difícil de pasar por alto.

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El movimiento llega en un momento en el que Mazda estudia cómo llevar sus modelos más pasionales hacia una nueva etapa tecnológica sin perder la esencia que los ha caracterizado.

Un nombre con historia en Mazda

El nombre MX-6 no es completamente nuevo dentro de la marca. Mazda lo utilizó entre 1987 y 1997 para un coupé que buscaba combinar una apariencia deportiva con la practicidad necesaria para el uso diario.

Aquel modelo tuvo dos generaciones y, en su segunda etapa, llegó a incorporar un motor V6 de 2,5 litros y un sistema de dirección en las cuatro ruedas, una tecnología poco habitual para un vehículo de sus características.

El espectacular Mazda MX-5 Miata 2026. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Recuperar ahora esta denominación podría ser una forma de conectar el pasado deportivo de la compañía con sus nuevos planes de electrificación. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para asegurar que el MX-6e será un sucesor directo de aquel coupé.

La letra “e” deja abiertas varias posibilidades

Mazda ya ha utilizado la electrificación como parte de la identidad de algunos de sus nuevos modelos. Por eso, el sufijo “e” podría ser una señal de que el MX-6e tendrá algún tipo de propulsión eléctrica.

La gran incógnita está en saber hasta dónde llegará esa transformación. El registro no confirma si se tratará de un vehículo totalmente eléctrico, un híbrido o una propuesta con una mecánica diferente.

La marca también ha avanzado en otros mercados con modelos como el Mazda6e y el CX-6e, ambos vinculados a su estrategia de vehículos eléctricos. En el caso del MX-6e, el interés es mayor porque las siglas MX han estado tradicionalmente relacionadas con automóviles más enfocados en la experiencia de conducción.

Además, informaciones surgidas desde Japón apuntan al registro de otro posible nombre, MX-7e, lo que podría indicar que Mazda está reservando espacio para una futura gama de deportivos electrificados.

El Miata también mira hacia la electrificación

Aunque el registro del MX-6e no significa que Mazda vaya a reemplazar al MX-5 Miata, ambos temas parecen conectados por el futuro de los deportivos de la marca.

Masahiro Moro, presidente de Mazda, ha señalado que la plataforma de próxima generación del Miata deberá tener la capacidad de adaptarse a tecnologías que no dependan exclusivamente de un motor de combustión.

Eso no quiere decir que el Miata eléctrico esté a punto de llegar a los concesionarios estadounidenses. Mazda ha dejado claro que no pretende apresurar un cambio que pueda afectar las características fundamentales del modelo.

Otra toma del interior del Mazda MX-5 Miata 2026. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

El desafío para la compañía será mantener aspectos como el bajo peso, el equilibrio y la conexión entre el conductor y el vehículo en una eventual transición hacia sistemas electrificados.

Estados Unidos, un mercado clave para el futuro

El registro del nombre MX-6e en Estados Unidos es particularmente interesante porque ese mercado sigue siendo uno de los más importantes para los vehículos deportivos de Mazda. El Miata conserva allí una comunidad de seguidores especialmente fiel y cualquier cambio en la fórmula del modelo genera atención.

También existe la posibilidad de que Mazda utilice una nueva denominación para explorar un camino diferente, sin alterar directamente la identidad del MX-5.

El prototipo Iconic SP ayuda a entender mejor esa posibilidad. Mazda ya mostró con ese concepto su interés por desarrollar un deportivo compacto con una mecánica electrificada y una propuesta que mantiene el carácter emocional como una de sus prioridades.

Por ahora, el MX-6e es simplemente un nombre registrado. No existe una confirmación oficial sobre su diseño ni sobre su fecha de lanzamiento. Sin embargo, la decisión de proteger esa denominación en Estados Unidos deja una señal clara de que Mazda sigue trabajando en el futuro de sus deportivos.

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