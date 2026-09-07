Mansory lleva a EE.UU. su exclusivo Rolls-Royce Cullinan blindado

Pocos SUV representan el lujo como el Rolls-Royce Cullinan, pero Mansory decidió llevar ese concepto todavía más lejos. El preparador alemán presentó en Estados Unidos una versión blindada del exclusivo modelo británico, pensada para quienes buscan un vehículo capaz de combinar una imagen llamativa con un nivel adicional de protección.

Lee también: El motivo por el que se rompen solos los techos panorámicos en EE.UU.

La transformación va bastante más allá de los elementos visuales que suelen caracterizar a Mansory. Bajo la carrocería se incorporan soluciones de protección que incluyen materiales resistentes, cristales reforzados y modificaciones necesarias para afrontar el peso adicional que supone el blindaje.

Puedes leer: ¿Por qué esperar una Toyota RAV4 hoy toma hasta seis meses?

Por fuera, el resultado conserva la presencia imponente del Cullinan, aunque con un aspecto mucho más radical. La fibra de carbono expuesta, las grandes entradas de aire y las llantas de 24 pulgadas forman parte de una preparación que difícilmente pasa desapercibida.

Un SUV preparado para ofrecer mayor protección

Blindar un vehículo de estas características implica una serie de modificaciones que pueden cambiar de forma importante su peso. Dependiendo del nivel de protección y los materiales empleados, el aumento puede situarse entre 400 y 800 kilos.

Por eso, no basta con instalar placas resistentes bajo los paneles de la carrocería. También es necesario trabajar sobre diferentes zonas de la estructura y reforzar puntos como las puertas, los pilares y el techo.

ROLLS-ROYCE BLACK BADGE CULLINAN SERIES II. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

En este tipo de preparaciones suelen utilizarse materiales como acero balístico y cristales multicapa. Además, la suspensión, los frenos y los neumáticos deben adaptarse para responder correctamente ante el incremento de masa.

Mansory no confirmó oficialmente el nivel de certificación del blindaje utilizado en esta unidad. Sin embargo, la protección podría estar relacionada con estándares equivalentes a B6 o B7, capaces de ofrecer resistencia frente a diferentes tipos de amenazas.

El V12 sigue siendo protagonista

El Rolls-Royce Cullinan mantiene uno de sus grandes atractivos mecánicos con un motor V12 biturbo de 6.75 litros, acompañado por un sistema de tracción integral.

La suspensión también tiene una importancia especial en un SUV de estas características. El Cullinan fue desarrollado para ofrecer una marcha particularmente suave y cuenta con tecnologías capaces de anticipar ciertas irregularidades de la vía para adaptar el funcionamiento de sus sistemas.

Ese trabajo cobra aún más importancia en una versión blindada. El peso adicional puede modificar el comportamiento del vehículo y exige soluciones específicas para intentar conservar el confort que los compradores esperan de un Rolls-Royce.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

Lujo y personalización sin límites

El interior mantiene el nivel de exclusividad habitual de la firma británica. Materiales de alta calidad, acabados artesanales y numerosas posibilidades de personalización forman parte de una propuesta orientada a un público muy específico.

La presentación de este Cullinan en Estados Unidos tampoco parece casual. El país es uno de los mercados más importantes para los SUV de lujo y los vehículos con niveles especiales de protección, además de recibir compradores internacionales interesados en este tipo de modelos.

Mansory no reveló el precio oficial de esta versión blindada. Sin embargo, un Rolls-Royce Cullinan modificado por el preparador alemán puede superar fácilmente $1 millón de dólares antes de sumar el costo de los elementos de seguridad.

Con el blindaje y las opciones de personalización, esta unidad podría alcanzar los $1,5 millones de dólares o incluso superar esa cifra. El valor final dependerá del nivel de protección elegido y de las modificaciones solicitadas por cada cliente.

Seguir leyendo:

Estos son los 10 autos de segunda mano más fáciles de vender

Toyota Camry nuevo o Crown usado: ¿Cuál ofrece más por tu dinero?

Estos son los 5 mejores autos para tuning en Estados Unidos