Estos son los 5 mejores autos para tuning en Estados Unidos

Elegir el auto correcto puede ser la parte más importante de cualquier proyecto de tuning. Antes de pensar en un escape, unas nuevas ruedas o más potencia, conviene mirar qué tan fácil será encontrar piezas, cuánto cuesta la base y qué posibilidades ofrece su mecánica.

Lee también: Ford, GM y Stellantis cuestionan las nuevas reglas del T-MEC propuestas por Trump

El mercado estadounidense tiene una ventaja enorme para los aficionados a las modificaciones. La oferta de componentes aftermarket es tan amplia que prácticamente cualquier parte de un vehículo puede reemplazarse o mejorar. Pero algunos modelos tienen una ventaja adicional, porque llevan décadas construyendo una comunidad alrededor de ellos.

Puedes leer: Tesla concreta su mayor pedido del Semi con 500 camiones para Amazon

Para 2026, cinco nombres sobresalen entre las opciones más interesantes. No todos buscan lo mismo ni parten de la misma fórmula, pero Honda Civic, Toyota GR86, Ford Mustang, Mazda MX-5 Miata y Hyundai Elantra tienen suficientes argumentos para convertirse en buenos proyectos.

Honda Civic, una apuesta difícil de ignorar

Pocas plataformas tienen un catálogo de modificaciones tan amplio como el Honda Civic. Las versiones Civic Si y Civic Type R son especialmente atractivas por sus características deportivas, aunque las variantes convencionales también ofrecen muchísimas posibilidades para personalizar el automóvil.

La gran fortaleza del Civic está en todo lo que existe alrededor del modelo. Hay opciones de suspensión, escapes, sistemas de admisión, turbos, intercoolers, frenos, transmisiones y componentes internos del motor. A eso se suman kits de carrocería, asientos, volantes y una enorme variedad de accesorios.

El precio también ayuda a que sea una puerta de entrada interesante. La versión convencional parte de unos $25,000 dólares, antes de comenzar a invertir en las modificaciones.

Toyota GR86, diversión con tracción trasera

El Toyota GR86 juega con una carta que muchos aficionados valoran especialmente. Su configuración de tracción trasera y su enfoque deportivo lo convierten en una base muy atractiva para quienes quieren trabajar en el comportamiento del auto, especialmente en curvas o incluso en proyectos orientados al drift.

Su tamaño compacto y su arquitectura permiten jugar con diferentes configuraciones de suspensión, ruedas y neumáticos. Además, existe una amplia oferta de piezas para modificar tanto su aspecto como su comportamiento.

El GR86 parte de aproximadamente $31,000 dólares. Es una inversión inicial mayor que la de un Civic convencional, pero también ofrece desde fábrica una configuración claramente orientada a la conducción deportiva.

Ford Mustang, potencia con sello estadounidense

Para quienes prefieren una base estadounidense, el Ford Mustang sigue siendo una de las alternativas más interesantes. La gama permite comenzar con un EcoBoost de cuatro cilindros y posteriormente dar el salto a las versiones V8.

El Mustang GT y el Dark Horse son especialmente atractivos para los proyectos que buscan grandes cifras de potencia gracias al conocido V8 Coyote. Sin embargo, el EcoBoost tampoco se queda fuera de la conversación y ofrece una base con bastante margen para modificaciones.

El mercado aftermarket del Mustang es enorme. Existen escapes, sistemas de admisión, árboles de levas, supercargadores, componentes internos y diferentes soluciones electrónicas. Los supercargadores, en particular, son una alternativa habitual para quienes buscan un incremento importante de potencia.

El Mustang de entrada ronda los $33,000 dólares, mientras que el GT se acerca a los $47,000 dólares.

Mazda MX-5 Miata, menos peso y mucha diversión

El Mazda MX-5 Miata demuestra que un proyecto de tuning no necesita comenzar con una cifra descomunal de caballos. Su filosofía es bastante diferente a la del Mustang. El bajo peso, el motor delantero, la tracción trasera y un chasis enfocado en la conducción son sus principales argumentos.

La suspensión es uno de los apartados donde los propietarios pueden trabajar con mayor libertad. También existen numerosas opciones de ruedas y neumáticos capaces de modificar considerablemente el comportamiento del auto.

Su potencia relativamente contenida no le impide ser divertido. Precisamente, la combinación entre peso y agilidad hace que el Miata sea una plataforma muy apreciada entre quienes prefieren mejorar las sensaciones de conducción antes que perseguir una cifra enorme en el dinamómetro.

Además, su precio inicial de unos $30,000 dólares lo mantiene como una de las alternativas deportivas más accesibles para comenzar un proyecto.

Hyundai Elantra, una alternativa diferente

El Hyundai Elantra representa una opción menos tradicional dentro del mundo del tuning. No tiene la misma historia que el Civic o el Mustang, pero su diseño, tecnología y posibilidades de personalización han conseguido llamar la atención de quienes buscan algo diferente.

Un cambio de ruedas, suspensión, frenos, iluminación, elementos aerodinámicos o escape puede transformar considerablemente su apariencia. Para quienes quieren ir un paso más allá existe el Elantra N, una variante de alto rendimiento que ofrece una base mucho más preparada para modificaciones deportivas.

El Elantra convencional comienza alrededor de los $23,000 dólares, mientras que el Elantra N llega a unos $35,000 dólares.

¿Cuál conviene elegir para un proyecto?

No existe un ganador absoluto porque el mejor auto dependerá de lo que cada propietario quiera hacer con él. El Honda Civic resulta especialmente atractivo por la cantidad de piezas y opciones disponibles. El GR86 tiene sentido para quienes quieren tracción trasera y sensaciones deportivas.

El Mustang es la alternativa para quienes buscan potencia y un auténtico deportivo estadounidense. El Miata apuesta por el bajo peso y la agilidad, mientras que el Elantra permite construir un proyecto diferente sin partir necesariamente de un modelo deportivo.

Al final, más que buscar el auto con más caballos, la clave está en encontrar una plataforma que tenga buenas piezas disponibles, una comunidad activa y suficiente margen para llevarla exactamente hacia donde quiere llegar su propietario.

Seguir leyendo:

5 autos nuevos que pueden ser una opción con crédito regular

Antes de cambiar la batería híbrida, revisa esta pieza de $150

Contrapesos de las llantas, las piezas que mantienen estable el auto