Contrapesos de las llantas, las piezas que mantienen estable el auto

Es fácil pasar por alto esas pequeñas piezas metálicas que aparecen adheridas o sujetas a algunas llantas. Sin embargo, cuando desaparece una de ellas, el conductor puede notar rápidamente que algo cambió. Una vibración que antes no existía puede comenzar a sentirse a determinadas velocidades.

Lee también: ¿El carro tiembla en Drive? Estas son las causas más comunes

Los contrapesos forman parte del proceso de equilibrado de las ruedas y tienen una tarea bastante sencilla, pero importante.

Puedes leer: La costumbre de las gasolineras de EE.UU. que genera molestias

Su función es compensar las pequeñas diferencias de peso que existen en el conjunto formado por la llanta y el neumático.

Unos pocos gramos pueden marcar la diferencia

Ninguna llanta ni ningún neumático fabricado en serie tiene una distribución de masa completamente perfecta. Una pequeña concentración de peso en una zona puede alterar la manera en que gira el conjunto alrededor de su eje.

Ese desequilibrio puede ser casi imperceptible cuando el auto circula despacio. Sin embargo, al aumentar la velocidad, las fuerzas generadas también crecen y una diferencia de apenas 10 o 15 gramos puede convertirse en una vibración claramente perceptible.

Neumático del Volvo EX60. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Existen dos situaciones principales que los técnicos buscan corregir. El desequilibrio estático ocurre cuando una zona de la rueda concentra más masa que otra, mientras que el dinámico aparece cuando existe una diferencia entre los dos lados del conjunto.

La máquina sabe dónde colocar el peso

Equilibrar una rueda no consiste simplemente en pegar un contrapeso donde parezca necesario. El procedimiento se realiza con una máquina electrónica que hace girar el conjunto y mide las fuerzas generadas durante la rotación.

A partir de esas mediciones, el equipo indica cuánto peso hace falta y en qué posición debe instalarse. Así se consigue compensar la zona que presenta la diferencia de masa y se permite que la rueda gire con mayor uniformidad.

Dependiendo del diseño de la llanta, pueden utilizarse contrapesos que se sujetan al borde o pequeñas piezas adhesivas colocadas en la parte interior. Estas últimas son habituales en muchas llantas de aleación porque mantienen una apariencia más limpia.

¿Qué ocurre si se pierde un contrapeso?

El problema puede comenzar después de un lavado, por acumulación de suciedad o simplemente porque el adhesivo pierde capacidad de fijación. Si el peso se desprende, la diferencia que estaba compensando vuelve a aparecer.

Una de las señales más comunes es una vibración que se hace más evidente a determinada velocidad. Cuando el desequilibrio está en las ruedas delanteras, puede llegar hasta el volante. Si se encuentra atrás, puede sentirse principalmente en los asientos, el piso o la estructura del vehículo.

Neumático de la Ford Bronco. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una vibración constante tampoco debería ignorarse. Aunque no significa necesariamente que exista una avería grave, puede contribuir al desgaste irregular de los neumáticos y generar esfuerzos adicionales en componentes como rodamientos, amortiguadores, rótulas y elementos de la suspensión.

No toda vibración significa falta de equilibrado

El equilibrado suele revisarse al instalar neumáticos nuevos o después de desmontar y volver a montar una rueda. También resulta conveniente comprobarlo cuando aparece una vibración que aumenta con la velocidad.

Pero hay que evitar sacar conclusiones demasiado rápido. Una llanta doblada, un neumático deformado, un problema interno del neumático o incluso un montaje incorrecto pueden producir sensaciones muy parecidas.

Por eso, si una vibración persiste después de equilibrar las ruedas, lo recomendable es revisar el conjunto completo. Esas pequeñas piezas metálicas pueden parecer insignificantes, pero cumplen una función precisa para que el automóvil mantenga un comportamiento más suave, estable y cómodo mientras avanza.

Seguir leyendo:

La guía para encontrar cargadores confiables en un viaje con auto eléctrico

Así funcionan las cámaras Flock que vigilan autos en EE.UU.

Los autos nuevos tienen más tecnología, pero también más problemas