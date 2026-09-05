Toyota Camry nuevo o Crown usado: ¿Cuál ofrece más por tu dinero?

Estrenar un auto siempre tiene un atractivo difícil de discutir, pero a veces mirar unos años hacia atrás en el mercado de usados puede abrir la puerta a un vehículo de una categoría superior, como pasa con el dilema que plantean el Toyota Camry 2026 y el Toyota Crown 2023.

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Por un desembolso muy parecido, un comprador puede llevarse un Camry completamente nuevo o apostar por un Crown seminuevo con un nivel de lujo, equipamiento y presencia superior. La decisión no es tan sencilla como parece, especialmente cuando las cifras están tan cerca.

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Dos precios que se cruzan

El Toyota Crown Limited AWD 2023 tiene un valor promedio de mercado cercano a $34,300 dólares. Esto representa una depreciación aproximada de 24,7% frente a su precio original de $45,550 dólares.

El Camry 2026 comienza en $29,600 dólares. La versión XSE con tracción delantera alcanza los $36,000 dólares, mientras que la variante con tracción total sube hasta los $37,525 dólares.

Con esas cifras, la posibilidad de comprar un Crown usado y un Camry nuevo por una cantidad similar de dinero se vuelve bastante real.

El lujo juega a favor del Crown

El Crown ofrece una propuesta distinta desde su diseño y su posición de manejo. Su carrocería tiene una apariencia más llamativa y su enfoque se acerca a una experiencia de mayor categoría dentro de la gama Toyota.

Las versiones Limited y Platinum incorporan elementos como tapicería de cuero, asientos calefaccionados y ventilados, una pantalla de 12,3 pulgadas y un mejor aislamiento acústico. La suspensión también está pensada para priorizar la comodidad en los viajes.

El Camry XSE no se queda corto en equipamiento. También puede ofrecer pantalla de gran tamaño, asientos de cuero calefaccionados y sistema de sonido JBL. Sin embargo, el Crown consigue transmitir una sensación más refinada.

Costos, consumo y confiabilidad

Los dos modelos cuentan con tecnología híbrida, algo que ayuda a mantener controlados algunos gastos de uso. El costo estimado de mantenimiento y reparaciones del Crown durante cinco años es de unos $1,662 dólares, frente a $1,503 dólares del Camry.

La diferencia aumenta al revisar el seguro y el combustible. Para el Camry se estiman unos $10,240 dólares en seguro y $4,530 dólares en combustible, mientras que el Crown alcanza aproximadamente $12,420 dólares y $5,635 dólares, respectivamente.

En materia de confiabilidad, el Crown 2023 acumula cuatro llamados a revisión considerados menores y sin impacto en el tren motriz. El Camry, por su parte, cuenta con una sólida reputación en este apartado y una presencia mucho mayor en el mercado.

La potencia también marca diferencias

El Crown ofrece una configuración híbrida de 2,5 litros y 236 caballos en las versiones XLE y Limited. Para quienes buscan más prestaciones, la variante Platinum utiliza un motor turbo híbrido de 2,4 litros capaz de desarrollar 340 caballos y 400 lb-pie de torque.

Todas las versiones del Crown cuentan con tracción total. El Camry utiliza un sistema híbrido de 2,5 litros que desarrolla entre 225 y 232 caballos, dependiendo de la configuración elegida.

Su punto fuerte está en la eficiencia, con un consumo que puede llegar a 47/45/46 mpg.

Estrenar o tener más por el mismo dinero

El Camry 2026 tiene argumentos muy claros para quienes valoran la tranquilidad de estrenar un vehículo y contar con una garantía completa. También ofrece mejor eficiencia y un costo de propiedad más bajo en varios aspectos.

El Crown 2023, en cambio, aprovecha la depreciación para convertirse en una alternativa especialmente interesante. Por un precio similar al de algunas versiones del Camry nuevo, permite acceder a más equipamiento, tracción total de serie y una experiencia de manejo más cercana a un vehículo premium.

Al final, no existe una respuesta única. Quien quiera estrenar probablemente se incline por el Camry. Pero para quienes estén dispuestos a comprar un auto seminuevo, el Crown puede ser una oportunidad para llevarse más lujo por prácticamente el mismo dinero.

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