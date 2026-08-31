El Lotus Esprit regresará en 2028 y no será un auto eléctrico

El próximo gran deportivo de Lotus acaba de tomar un camino distinto al que se había planteado originalmente. La compañía dejó atrás la idea de convertirlo en un modelo exclusivamente eléctrico y ahora trabaja en una fórmula que combina un motor de combustión con tecnología híbrida.

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El protagonista de este cambio es el Type 135, proyecto que dará forma al esperado regreso del Lotus Esprit. El modelo se ubicará entre el Emira y el Evija dentro de la gama de la marca, aunque su propuesta mecánica será muy diferente a la que inicialmente se esperaba.

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La confirmación llegó durante una conferencia con inversores celebrada el 27 de agosto, en la que Feng Qingfeng, CEO de Lotus, explicó que la compañía está trabajando en una configuración híbrida para este futuro deportivo.

El Esprit vuelve con gasolina

Lotus había planteado el Type 135 como un sucesor eléctrico del Emira. Sin embargo, el comportamiento del mercado de los vehículos eléctricos de altas prestaciones llevó al fabricante a revisar sus planes.

La nueva estrategia contempla un motor V8 acompañado por un sistema híbrido, una combinación con la que Lotus apunta a superar los 1,000 caballos de fuerza. También existe la posibilidad de desarrollar posteriormente una alternativa con un V6 híbrido.

El cambio no significa que Lotus simplemente vaya a tomar un deportivo eléctrico y añadirle un motor de combustión. La intención es desarrollar el automóvil alrededor de una configuración híbrida que mantenga algunos de los principios que han caracterizado históricamente a la marca.

El peso tendrá un papel fundamental. Lotus apunta a que el Type 135 ronde las 1,5 toneladas, una cifra especialmente ambiciosa si se considera la complejidad y el peso adicional que supone una arquitectura híbrida.

El Lotus Theory 1 concept. Crédito: Lotus. Crédito: Cortesía

Un deportivo pensado para conducir

La compañía quiere que el futuro Esprit conserve una de las características que han distinguido a Lotus frente a otros fabricantes de deportivos. No todo estará concentrado en la potencia máxima.

El objetivo pasa también por ofrecer una respuesta rápida, una dirección precisa, un peso contenido y un comportamiento que mantenga al conductor como protagonista. Esa filosofía será especialmente relevante en un automóvil que podría superar los 1,000 caballos de fuerza.

El proyecto también tendrá que resolver un desafío técnico importante. La arquitectura de 800 voltios prevista para el vehículo debe convivir con el objetivo de mantener el peso cerca de las 1,5 toneladas, algo que representa una dificultad considerable para los ingenieros.

Producción prevista para 2028

El Type 135 está previsto para debutar en 2028, año en el que también comenzaría su producción. Aunque todavía quedan varios detalles técnicos por definir, la dirección tomada por Lotus ya marca una diferencia importante frente al proyecto original.

El futuro Esprit utilizará inicialmente el sistema V8 híbrido, mientras que la alternativa con motor V6 podría llegar más adelante si finalmente recibe luz verde.

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