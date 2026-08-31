Un estado de EE.UU. podría limitar los giros a la derecha con luz roja: qué deben saber los conductores

Una de las maniobras más habituales al conducir en Estados Unidos podría quedar restringida en algunas ciudades del estado de Washington. Seattle está impulsando un cambio legislativo que permita a los gobiernos locales establecer políticas más amplias para prohibir los giros a la derecha con luz roja.

La iniciativa forma parte de una orden ejecutiva firmada por la alcaldesa de Seattle, Katie B. Wilson, el 21 de agosto de 2026, dentro de un nuevo paquete de medidas del programa Vision Zero, destinado a reducir las muertes y lesiones graves provocadas por accidentes de tránsito.

El cambio todavía no está vigente y tampoco implica, por ahora, una prohibición en todo Washington. Lo que busca Seattle es que el estado otorgue a las jurisdicciones locales mayor autoridad para decidir dónde y cómo impedir esta maniobra.

Puedes ver: ¿Puede un oficial de tránsito obligarte a abrir la guantera del auto? Lo que dice la ley en EE.UU.

Qué propone Washington sobre los giros a la derecha con luz roja

La orden de Seattle instruye a su Oficina de Relaciones Intergubernamentales a respaldar esfuerzos legislativos para conceder a las ciudades la facultad de establecer políticas de “No Right on Red” en sus calles.

El texto oficial es explícito: la ciudad quiere apoyar iniciativas que den a las jurisdicciones locales autoridad para implementar estas restricciones. Para que esto avance, será necesario actuar a nivel de la Legislatura estatal.

Puedes ver: 5 acciones al conducir por las que pueden multarte en California y no lo sabías

¿Está permitido actualmente girar a la derecha con semáforo en rojo?

Sí. La legislación vigente de Washington establece que un automovilista frente a una luz roja debe detenerse, pero posteriormente puede realizar un giro a la derecha siempre que la maniobra sea segura y no exista una señal que la prohíba.

Además, el conductor debe ceder el paso a los vehículos y peatones que tengan prioridad.

Washington también contempla específicamente señales de “No Turn on Red”, que pueden instalarse para impedir la maniobra en determinadas intersecciones.

Esto significa que actualmente la prohibición puede existir en puntos concretos, pero Seattle quiere disponer de una herramienta legal más amplia para desarrollar una política local de restricción.

Puedes ver: 10 autos baratos que pueden salir caros: el costo oculto de mantenerlos y repararlos

Por qué Seattle quiere restringir los giros en rojo

La propuesta está relacionada con el objetivo de reducir los accidentes que involucran especialmente a peatones y ciclistas.

Según la orden ejecutiva, 30 personas murieron y otras 221 sufrieron lesiones graves en accidentes de tránsito ocurridos en las calles de Seattle durante 2025. El análisis municipal también señala que el 93% de las muertes de peatones ocurrió en vías arteriales y que la velocidad y la falta de respeto a la prioridad peatonal están entre los factores principales de los accidentes.

Seattle adoptó su primera ordenanza Vision Zero en 2015 con la meta de eliminar las muertes y lesiones graves en el tránsito para 2030. Sin embargo, las autoridades consideran que todavía son necesarias medidas adicionales.

La alcaldesa Wilson sostuvo al presentar el nuevo plan que la ciudad debe acelerar las mejoras de seguridad vial y aplicar herramientas destinadas a prevenir accidentes graves.

Puedes ver: Es más fácil morir caminando, en bicicleta o en moto que por homicidio en Los Ángeles

No es el único cambio que prepara Seattle para los conductores

La posible restricción a los giros con luz roja forma parte de una estrategia mucho más amplia.

La orden ejecutiva dispone avanzar con cámaras automáticas para controlar la velocidad en hasta 10 lugares, comenzando con una primera etapa de hasta cuatro ubicaciones seleccionadas mediante datos de seguridad y otros criterios. El despliegue completo está previsto para marzo de 2029.

También contempla modificaciones en la sincronización de los semáforos para reducir velocidades, mejoras en 19 puntos con alta cantidad de colisiones y señales que darán a los peatones unos segundos de ventaja para comenzar a cruzar en 40 intersecciones.

Otro de los objetivos es impulsar nuevamente una reducción del límite legal de alcohol en sangre para conducir en Washington, de 0.08% a 0.05%, si la iniciativa vuelve a presentarse en una futura sesión legislativa.

Puedes ver: Los 12 controles obligatorios antes de comprar un auto usado en EE.UU.

Qué deben hacer ahora los conductores

Por el momento, las reglas no cambiaron en todo Washington. Los automovilistas pueden seguir girando a la derecha con luz roja después de detenerse completamente, siempre que no haya una señal que lo prohíba y que puedan hacerlo de manera segura.

Lo que sí puede cambiar en el futuro es la capacidad de ciudades como Seattle para imponer restricciones más extensas.

No existe todavía una fecha para una eventual entrada en vigor. Primero será necesario que avance la discusión legislativa estatal y, en caso de aprobarse una nueva autoridad para los gobiernos locales, Seattle tendría que determinar posteriormente cómo aplicará su política.

Por eso, el impacto más inmediato para los automovilistas sigue siendo el mismo: prestar atención a las señales de “No Turn on Red” de cada intersección, ya que una prohibición general todavía no está vigente.

Sigue leyendo:

Autos que pueden alertar de un terremoto: cómo funciona la tecnología y qué existe en EE.UU.

10 consejos para evitar las tácticas de venta al comprar un auto usado

Qué significa la señal de tránsito con una rana en Estados Unidos