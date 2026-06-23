10 autos baratos que pueden salir caros: el costo oculto de mantenimiento y reparaciones

Comprar un auto económico puede parecer una buena decisión para ahorrar dinero, pero el precio de venta no siempre cuenta toda la historia. Un nuevo estudio de Aghnami Law Group advierte que algunos de los modelos nuevos más baratos de Estados Unidos pueden terminar costando mucho más de lo esperado cuando se consideran mantenimiento, reparaciones y riesgo de fallas importantes a largo plazo.

El caso más llamativo es el del Chevrolet Trax, uno de los SUV nuevos más accesibles del mercado. Según el informe, aunque su precio inicial ronda los $21,700 dólares, sus costos estimados de mantenimiento y reparación durante 10 años llegan a $9,000 dólares. Eso equivale al 41.5% de su precio de compra.

La conclusión del estudio es clara: algunos vehículos que parecen una ganga en el concesionario pueden representar una carga financiera mayor con el paso de los años.

Comprar barato puede salir caro: qué analizó el estudio

La investigación revisó autos populares vendidos en Estados Unidos y comparó tres factores principales: el precio sugerido de venta al público, conocido como MSRP; el costo estimado de mantenimiento y reparación durante 10 años; y la probabilidad de que el vehículo necesite una reparación importante en ese período.

Luego, el estudio calculó cuánto representa el mantenimiento a 10 años frente al precio inicial del auto. Cuanto más alto es ese porcentaje, más costoso puede resultar el vehículo en relación con lo que cuesta comprarlo.

Ese dato es especialmente relevante para familias que buscan autos económicos, compradores primerizos o personas que necesitan un vehículo accesible para trabajar, llevar a los hijos a la escuela o moverse en ciudades donde el transporte público no alcanza.

Estos 10 autos parecen una ganga, pero…

De acuerdo con el informe, estos son los modelos que pueden tener una mayor carga de mantenimiento en relación con su precio inicial:

Chevrolet Trax

Precio inicial: $21,700.

Mantenimiento estimado a 10 años: $9,000.

Probabilidad de reparación importante: 26.9%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 41.5%.

Hyundai Venue

Precio inicial: $20,550.

Mantenimiento estimado a 10 años: $8,078.

Probabilidad de reparación importante: 24.0%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 39.3%.

Chevrolet Trailblazer

Precio inicial: $23,300.

Mantenimiento estimado a 10 años: $9,077.

Probabilidad de reparación importante: 26.9%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 39.0%.

Nissan Kicks

Precio inicial: $22,730.

Mantenimiento estimado a 10 años: $7,640.

Probabilidad de reparación importante: 22.0%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 33.6%.

Hyundai Kona

Precio inicial: $25,350.

Mantenimiento estimado a 10 años: $8,464.

Probabilidad de reparación importante: 24.8%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 33.4%.

Kia Seltos

Precio inicial: $25,285.

Mantenimiento estimado a 10 años: $8,336.

Probabilidad de reparación importante: 24.5%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 33.0%.

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Mitsubishi Outlander Sport

Precio inicial: $24,995

Mantenimiento estimado a 10 años: $8,000

Probabilidad de reparación importante: 22.0%

Mantenimiento como porcentaje del precio: 32.0%

Mazda CX-30

Precio inicial: $26,375.

Mantenimiento estimado a 10 años: $7,837.

Probabilidad de reparación importante: 22.7%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 29.7%.

Mazda CX-30. / Foto: Cortesía Mazda. Crédito: Cortesía

Kia K4

Precio inicial: $22,290.

Mantenimiento estimado a 10 años: $6,300.

Probabilidad de reparación importante: 18.0%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 28.3%.

Honda HR-V

Precio inicial: $26,600.

Mantenimiento estimado a 10 años: $7,479.

Probabilidad de reparación importante: 21.7%.

Mantenimiento como porcentaje del precio: 28.1%.

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Chevrolet Trax: barato de comprar, caro de mantener

El Chevrolet Trax encabeza la lista porque combina un precio inicial bajo con un costo de mantenimiento elevado. Según el estudio, sus propietarios podrían gastar alrededor de $9,000 dólares en mantenimiento y reparaciones durante una década.

El informe también estima una probabilidad del 26.9% de necesitar una reparación importante en ese período. Es decir, más de uno de cada cuatro propietarios podría enfrentar una factura grande antes de que el vehículo cumpla 10 años.

El Trax se ha vuelto popular entre compradores que buscan un SUV pequeño, moderno y accesible. Pero el estudio advierte que el ahorro inicial puede reducirse si los costos de taller son más altos de lo previsto.

Hyundai Venue: uno de los más baratos, pero con costos altos

El Hyundai Venue también aparece entre los modelos más económicos de Estados Unidos, con un precio inicial de $20,550 dólares. Sin embargo, el estudio calcula que sus propietarios podrían gastar $8,078 dólares en mantenimiento y reparaciones durante 10 años.

Eso representa el 39.3% del precio inicial del vehículo. Para compradores con presupuesto ajustado, esa diferencia puede ser importante, especialmente si el auto se financia y los pagos mensuales se suman a reparaciones no previstas.

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Por qué los SUV pequeños dominan el ranking

Un punto llamativo del informe es que los cinco modelos con peor relación entre precio inicial y costo de mantenimiento son SUV o crossovers subcompactos. Según un experto en seguridad vial del bufete Aghnami Law Group, “no es casualidad”. ¿Su explicación? Muchos de estos vehículos incorporan motores turboalimentados, transmisiones CVT y sistemas de tracción integral opcionales. Esa mayor complejidad puede traducirse en costos más altos de mantenimiento y reparación con el paso del tiempo.

La advertencia apunta a compradores que cambian un sedán compacto por un crossover pequeño buscando más espacio, altura o diseño SUV. El problema es que esa decisión puede traer costos de propiedad superiores a los esperados.

Toyota Camry, entre los más convenientes para mantener

El informe también señala que los propietarios del Toyota Camry se ubican entre quienes menos gastan en mantenimiento, con un costo aproximado de $450 al año.

Ese contraste ayuda a entender por qué el precio inicial no debería ser el único criterio de compra. Un auto más caro en el concesionario puede terminar siendo más económico si requiere menos reparaciones, conserva mejor su valor o tiene un historial más sólido de confiabilidad.

Qué revisar antes de comprar un auto económico

Antes de elegir un vehículo solo por su precio, conviene revisar el costo total de propiedad. Eso incluye mantenimiento, reparaciones, seguro, consumo de gasolina, depreciación, garantía y probabilidad de fallas importantes.

También es recomendable comparar estimaciones de fuentes independientes, revisar retiros del mercado, leer reportes de confiabilidad y calcular cuánto podría costar mantener el auto después de los primeros años de garantía.

Para muchos conductores, comprar barato sigue siendo una necesidad. Pero el estudio deja una advertencia importante: un precio bajo en el concesionario no siempre significa un auto barato de tener.

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