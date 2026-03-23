Este es el auto más barato de EE.UU. y su precio real

Comprar un auto nuevo sin que el presupuesto se dispare se ha vuelto casi una misión complicada.

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Los precios vienen subiendo, las opciones económicas se reducen y cada vez es más difícil encontrar un modelo que realmente cierre por todos lados. En medio de ese panorama, hay un nombre que sigue destacándose por mantenerse accesible sin caer en lo básico.

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Se trata del Hyundai Venue, un SUV chico que logró posicionarse como la puerta de entrada más económica al mundo de los autos nuevos en Estados Unidos. No es solo una cuestión de precio de lista. También influye lo que termina pagando el cliente cuando firma y se lleva el vehículo a casa.

El lugar que dejó la competencia

El mercado cambió bastante en poco tiempo. Modelos como el Nissan Versa y el Mitsubishi Mirage dejaron de jugar fuerte en este segmento dentro de Estados Unidos, lo que abrió la puerta para que Hyundai se quedara con ese título de auto más accesible.

El Venue ocupa ese espacio con una propuesta clara. Es un SUV urbano pensado para el día a día, sin pretensiones deportivas ni lujo excesivo, pero con lo necesario para cumplir.

Hyundai lo posiciona como su modelo más barato, con un precio base que arranca en torno a $20,550 dólares antes de sumar otros costos.

Lo que realmente se paga al final

Una cosa es ver el precio en la web o en publicidad y otra muy distinta es lo que termina saliendo del bolsillo. Al sumar cargos de destino, impuestos estatales y tarifas administrativas, la cifra cambia bastante.

En el caso de un Venue en versión básica SE, el monto final se acerca más a los $22,000 dólares cuando se completa todo el proceso de compra. Esa diferencia es clave porque refleja el costo real de poner el auto en la calle.

Ahora bien, pocos compradores se quedan con la versión más simple. Lo habitual es sumar algo de equipamiento para mejorar la experiencia diaria.

Subir de versión sin romper el presupuesto

Cuando el salto es hacia una variante más equipada como la versión SEL, el precio de lista se mueve entre $22,600 dólares y $22,825 dólares, dependiendo de la configuración elegida. Con impuestos y cargos incluidos, el número final suele ubicarse entre $23,000 dólares y $24,000 dólares.

Aun en ese escenario, sigue siendo una cifra competitiva frente a otros autos del mercado. Muchos sedanes compactos y SUVs pequeños superan ese rango incluso en sus versiones de entrada.

El Hyundai Venue 2024 resalta por mil y unas razones. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Equipamiento que sorprende para su precio

Parte del mérito del Venue está en lo que ofrece por ese dinero. Desde la versión base ya incluye pantalla táctil, conectividad con smartphones, cámara de reversa y un paquete de seguridad acorde a lo que hoy se espera.

En configuraciones más completas aparecen detalles que hacen la diferencia en el uso diario. Climatización automática, cargador inalámbrico y asientos calefactables elevan la experiencia sin disparar el costo de forma exagerada.

Debajo del capó, el conjunto es sencillo pero eficiente. Un motor de 1,6 litros con unos 121 caballos de fuerza apunta a un manejo tranquilo y consumo contenido, ideal para ciudad.

Una fórmula que sigue funcionando

El Hyundai Venue no solo se apoya en su precio inicial. También suma puntos con un costo de propiedad razonable y una garantía extensa que cubre el tren motriz por 10 años o 100,000 millas.

Ese combo explica por qué sigue siendo una de las opciones más buscadas entre quienes quieren estrenar auto sin endeudarse de más. No es el más potente ni el más sofisticado, pero cumple con lo esencial y mantiene algo que hoy escasea en el mercado. Un precio que todavía se siente alcanzable.

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