Ojo: el último V6 biturbo manual que resiste en EE.UU.

Hay algo que se está perdiendo en el mundo de los autos, y no tiene que ver solo con cifras o tecnología. Tiene más que ver con sensaciones. Ese vínculo directo entre conductor y máquina que se logra cuando uno decide cada cambio, cada aceleración. Hoy, encontrar esa experiencia pura se ha vuelto casi un lujo.

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En medio de tanta electrificación y automatización, aparece una excepción que llama la atención. El Nissan Z 2026 se mantiene firme en una fórmula que muchos daban por desaparecida.

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Es, básicamente, el único modelo en Estados Unidos que combina un motor V6 biturbo con una transmisión manual, algo que para los entusiastas tiene un valor especial.

Una especie en peligro de extinción

La industria automotriz cambió rápido. Los motores más grandes fueron cediendo terreno frente a opciones más eficientes, mientras que las cajas automáticas ganaron protagonismo por comodidad y rendimiento. En ese contexto, configuraciones como un V6 biturbo con caja manual empezaron a desaparecer.

El modelo 2024 Nissan Z Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Hoy predominan los motores de cuatro cilindros, muchos de ellos electrificados. Incluso dentro del segmento deportivo, las transmisiones automáticas son la norma. Por eso, lo que propone Nissan con este Z no es solo una cuestión técnica, también es una declaración de principios.

Potencia con carácter

Debajo del capó, el Z 2026 equipa el conocido motor VR30DDTT. Se trata de un V6 biturbo de 3,0 litros que entrega alrededor de 400 caballos de fuerza y 350 lb-pie de torque. Las cifras son importantes, pero lo más interesante es cómo se sienten.

La entrega de potencia es contundente, pero también progresiva, lo que permite disfrutar cada aceleración sin perder control. Además, el hecho de poder gestionar los cambios de forma manual le da un plus que muchos consideran irremplazable.

Para quienes prefieren otra experiencia, también existe una transmisión automática de nueve velocidades. Sin embargo, la versión manual de seis marchas es la que realmente conecta con el espíritu del auto, con detalles como el embrague asistido y funciones que facilitan su uso en el día a día.

Diseño con historia

El Nissan Z no solo apuesta por la mecánica. Su diseño también juega con la nostalgia. Mantiene proporciones clásicas, con un capó largo y una parte trasera que recuerda a generaciones anteriores.

Los guiños a modelos históricos están por todos lados. Desde la inspiración en el 240ZG hasta referencias al Z32, todo suma para construir una identidad que mezcla pasado y presente sin caer en lo retro forzado.

El 2024 Nissan Z Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

En el interior, la propuesta sigue la misma lógica. Elementos orientados al conductor, materiales de calidad y detalles deportivos que refuerzan la experiencia. Algunas versiones incluso incorporan asientos Recaro y acabados específicos que elevan el nivel.

Versiones y precios

El Nissan Z 2026 se ofrece en varias configuraciones. El modelo de entrada, Z Sport, arranca en $42,970 dólares, mientras que el Performance Z sube hasta los $53,000 dólares.

También aparece la versión Heritage Edition, con un precio cercano a $56,000 dólares, pensada para quienes valoran los detalles estéticos. En la cima de la gama está el Z NISMO, que llega a los $66,000 dólares, aunque en este caso solo con transmisión automática.

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