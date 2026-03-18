Prueba de Kia Telluride 2027: detalles y sorpresas que vimos

Descubre a fondo el nuevo Kia Telluride HEV 2027, la esperada versión turbo híbrida del SUV de tres filas más exitoso de la marca, diseñado pensando en las realidades, el espacio y el presupuesto de las familias multigeneracionales y los emprendedores de nuestra comunidad en Estados Unidos.

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En esta prueba de manejo exclusiva, el periodista Rafael Cores analiza cada detalle de este vehículo que combina 329 caballos de fuerza con un excelente rendimiento de combustible de hasta 35 millas por galón, ideal para cuidar la economía del hogar sin sacrificar el confort en los viajes largos o la rutina diaria.

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Exploramos su espacioso interior con capacidad para hasta ocho pasajeros, sus materiales de alta durabilidad que brindan una sensación premium, la avanzada tecnología de asistencia al conductor y su competitivo precio base de 46,490 dólares, convirtiéndolo en una opción sumamente inteligente frente a competidores que superan los 80,000 dólares en el dealer.

Interior del Kia Telluride 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Si buscas una inversión segura que combine seguridad para los tuyos, tecnología de punta y un consumo inteligente, acompáñanos a evaluar si este modelo es la mejor decisión para tu próximo trade-in.

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