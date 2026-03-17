Mitsubishi Outlander PHEV 2026 sube nivel y autonomía

Hay autos que evolucionan en cifras y otros que también se perciben en la experiencia diaria. El Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid 2026 apunta claramente a lo segundo, con una actualización de mitad de ciclo que no se queda en lo superficial.

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La marca japonesa decidió pulir cada detalle, desde el andar hasta la calidad percibida en el habitáculo, con el objetivo de que el conductor y los pasajeros realmente noten la diferencia.

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El modelo, que se posiciona como el buque insignia electrificado de la firma, llegará a los concesionarios a comienzos de mayo con un precio inicial de $43,245 dólares.

No es un cambio menor dentro de la estrategia de Mitsubishi, que sigue apostando fuerte por la electrificación en Norteamérica bajo su hoja de ruta conocida como Momentum 2030.

Más autonomía y mejor respuesta

Uno de los puntos clave de esta renovación está en la parte técnica. La batería ahora alcanza los 22.7 kWh, lo que representa un incremento del 15% en capacidad. Pero más interesante aún es cómo se traduce eso en la práctica. Gracias a un sistema de refrigeración mejorado y una gestión térmica más eficiente, la potencia de salida crece hasta un 60%.

En números concretos, la autonomía en modo eléctrico sube hasta 45 millas y la potencia total del sistema alcanza los 297 caballos. También mejora la eficiencia, con un consumo equivalente de 73 MPGe. Más allá de las cifras, el vehículo puede operar en modo eléctrico en más situaciones, algo que se siente especialmente en ciudad.

La puesta a punto también fue revisada. Dirección y suspensión reciben ajustes que buscan un manejo más preciso y una conducción que transmita mayor seguridad, sin sacrificar confort.

Un interior más cómodo y silencioso

Puertas adentro, el salto es evidente. Mitsubishi tomó como base la actualización aplicada al modelo de combustión y la llevó un paso más allá en esta variante híbrida enchufable. Los materiales de los asientos fueron revisados y, en algunos niveles de equipamiento, se incorporan asientos delanteros ventilados.

También hay cambios en detalles que hacen la vida diaria más sencilla. Los portavasos fueron rediseñados, la base de carga inalámbrica es más práctica y el compartimento del reposabrazos ahora ofrece mayor capacidad.

El apartado sonoro merece mención aparte, con el sistema Dynamic Sound Yamaha disponible en configuraciones de ocho o doce parlantes. A esto se suma un mejor aislamiento acústico que reduce el ruido exterior y transforma el ambiente interior en un espacio más relajado.

El Mitsubishi Outlander 2025, una gran opción para este año. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Diseño exterior con ajustes sutiles pero efectivos

Por fuera, el Outlander Plug-in Hybrid 2026 no busca romper con su identidad, pero sí refinarla. El rediseño del capó y la parrilla frontal no solo responde a una cuestión estética, también ayuda a reducir el ruido del viento.

Los nuevos parachoques, junto con las ópticas completamente LED y las luces traseras con acabado ahumado, le dan un aire más moderno. Las llantas, disponibles en 18 o 20 pulgadas según versión, completan una imagen más sólida y actual.

Tracción total y ADN de competición

Todos los modelos incorporan el sistema Super-All Wheel Control 2, desarrollado con inspiración en el mundo del automovilismo. Este sistema de tracción integral no solo mejora el agarre, también aporta una sensación de control que se percibe en distintas condiciones de manejo.

Mark Chaffin, presidente y CEO de Mitsubishi Motors North America, lo resume así: “El Outlander Plug-in Hybrid 2026 es el buque insignia de nuestra flota en Estados Unidos”. Y agrega: “Como primer SUV híbrido enchufable del mundo, se trata de una tecnología que Mitsubishi Motors conoce bien”.

El interior del Mitsubishi Outlander 2025. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

El ejecutivo también destacó la evolución del modelo: “El modelo 2026 toma la fórmula probada que ha ganado el premio “Family Green Car of the Year” de Green Car Journal en cuatro ocasiones, un récord, y la mejora en todos los aspectos. Pero el verdadero cambio para 2026 está en el rendimiento del vehículo. Más funcionamiento eléctrico, aceleración mejorada, una experiencia de conducción más silenciosa y atractiva”.

Una propuesta que sigue ganando terreno

Desde la llegada de esta generación, el Outlander ha logrado atraer a nuevos clientes hacia la marca, muchos de ellos sin experiencia previa con Mitsubishi. La combinación de diseño, tecnología y una propuesta de valor competitiva ha sido clave para ese crecimiento.

El modelo 2026 estará disponible en versiones ES, SE, SEL y la nueva Black Edition, con diferentes paquetes para personalizar el equipamiento. Todo esto respaldado por una de las garantías más completas del segmento, que sigue siendo uno de los argumentos más fuertes de la marca.

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