Hubo otro retiro masivo en Toyota: ¿Qué está pasando?

Un nuevo llamado a revisión golpea al popular Toyota Highlander. La marca japonesa confirmó que más de medio millón de unidades deberán pasar por el concesionario para corregir un posible fallo en los asientos de la segunda fila, un componente clave cuando se habla de seguridad en caso de accidente.

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La campaña afecta a 550,007 SUV en total y abarca tanto al Toyota Highlander como al Toyota Highlander Hybrid correspondientes a los años modelo entre 2021 y 2024.

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La decisión se tomó después de que la compañía detectara que el mecanismo encargado de fijar la inclinación del respaldo podría no bloquearse correctamente en determinadas circunstancias.

Aunque Toyota asegura que no tiene reportes de accidentes relacionados con este problema, la compañía optó por actuar de forma preventiva y realizar el retiro para revisar todos los vehículos potencialmente afectados.

Un problema en el mecanismo del asiento

El punto central de la revisión se encuentra en el sistema que permite reclinar el respaldo de los asientos traseros. Este mecanismo está diseñado para que los ocupantes puedan ajustar la inclinación del asiento y luego mantener esa posición de forma segura.

En condiciones normales, el sistema funciona mediante un conjunto de engranajes y resortes que aseguran el respaldo en la posición elegida. Cuando los dientes de ese mecanismo se acoplan correctamente, el asiento permanece firme incluso cuando el vehículo realiza maniobras bruscas.

Sin embargo, Toyota detectó que en ciertos casos el respaldo podría no quedar completamente asegurado. Si esto ocurre, el asiento podría moverse ante cambios repentinos de dirección o en situaciones de impacto.

Un cambio de diseño que encendió las alarmas

La investigación interna comenzó en 2023 después de que algunos asientos traseros presentaran dificultades para fijarse correctamente. A partir de ese momento, Toyota y el proveedor responsable de la pieza iniciaron una revisión técnica detallada.

Llega el Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Durante ese proceso se descubrió que el proveedor había realizado una modificación en el diseño de algunas piezas del sistema en abril de 2021. Los cambios involucraban componentes conocidos como la guía y el trinquete dentro del mecanismo de reclinación.

Los ingenieros sospecharon que esa modificación podía haber alterado el equilibrio de fuerzas dentro del sistema, lo que explicaría por qué el respaldo no siempre quedaba completamente bloqueado.

Pruebas que confirmaron el riesgo

Para entender mejor el problema, los especialistas fabricaron 20 asientos de prueba con el diseño modificado. El objetivo era reproducir las condiciones en las que podría aparecer el defecto.

Los resultados fueron claros. Cinco de esos 20 asientos no permanecieron bloqueados después de ajustarse. Posteriormente se revisaron 343 unidades del Toyota Highlander y se detectó que 12 de ellas presentaban el mismo comportamiento.

Aunque la cifra puede parecer baja frente al total de vehículos producidos, Toyota decidió actuar con cautela y ampliar la campaña a todos los modelos fabricados durante ese período.

El Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Reparación gratuita para los propietarios

La solución que aplicará la marca es relativamente sencilla. Los concesionarios oficiales reemplazarán los resortes de retorno del mecanismo de reclinación por versiones mejoradas que restablecen el funcionamiento correcto del sistema.

Toyota confirmó que la reparación será completamente gratuita para los propietarios.

Las notificaciones comenzarán a enviarse a principios de mayo. Una vez recibida la carta, los dueños de los vehículos afectados deberán acudir a un concesionario autorizado para realizar la intervención correspondiente.

La compañía también reiteró que hasta el momento no se han registrado accidentes ni quejas directas relacionadas con esta falla.

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