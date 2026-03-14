Las 5 SUV híbridas más económicas del mercado estadounidense

Quien busca una camioneta hoy suele tener dos prioridades claras. Espacio para la familia o las actividades diarias y un consumo de combustible que no se dispare cada vez que toca llenar el tanque. En ese punto es donde las versiones híbridas han empezado a ganar terreno con bastante fuerza.

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Este tipo de vehículos mezcla lo mejor de dos mundos. Por un lado, la practicidad y el tamaño de una SUV. Por el otro, un sistema híbrido que ayuda a reducir el gasto en gasolina sin obligar al conductor a depender completamente de un enchufe.

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En el mercado estadounidense cada vez aparecen más modelos que buscan ese equilibrio entre eficiencia, tecnología y precio razonable. Algunos incluso se han convertido en auténticos referentes dentro del segmento.

A continuación repasamos cinco camionetas híbridas que destacan por ser relativamente accesibles y por ofrecer un consumo bastante contenido para su tamaño.

Toyota RAV4 Hybrid, un clásico que sigue fuerte

Hablar de camionetas híbridas sin mencionar a la Toyota RAV4 Hybrid sería prácticamente imposible. Este modelo se ha consolidado como una de las opciones más populares dentro de su categoría.

La fórmula que utiliza es bastante simple. Combina un sistema híbrido eficiente con la reputación de confiabilidad que Toyota ha construido durante décadas.

El conjunto mecánico ofrece 219 caballos de fuerza, suficiente potencia para mover con soltura una SUV pensada tanto para la ciudad como para viajes largos. Su consumo ronda los 41 MPG, una cifra muy competitiva dentro de su segmento.

El precio inicial se sitúa cerca de $31,700 dólares. Muchos compradores consideran que ese valor se compensa con su buen valor de reventa y con costos de mantenimiento relativamente bajos.

Kia Niro Hybrid, eficiencia ante todo

Quienes priorizan el ahorro de combustible suelen mirar con atención al Kia Niro Hybrid. Este modelo fue diseñado desde el principio con la eficiencia como objetivo principal.

El sistema híbrido entrega 139 caballos de fuerza y se enfoca en ofrecer una conducción suave y económica. Su consumo combinado puede alcanzar hasta 53 MPG, una cifra que lo coloca entre los híbridos más eficientes del mercado.

El precio inicial ronda los $27,000 dólares, lo que lo convierte en una de las puertas de entrada más accesibles al mundo de las camionetas híbridas.

Su tamaño es algo más compacto que el de otros modelos del segmento, pero resulta más que suficiente para el uso cotidiano de parejas o familias pequeñas.

Kia Sportage Hybrid, espacio y potencia

El Kia Sportage Hybrid aparece como una alternativa interesante para quienes necesitan más espacio sin sacrificar eficiencia.

Este modelo combina un diseño moderno con un sistema híbrido que produce 227 caballos de fuerza. La potencia adicional se traduce en una conducción más ágil tanto en ciudad como en carretera.

Su consumo se sitúa alrededor de los 43 MPG, una cifra bastante buena considerando el tamaño del vehículo.

El precio inicial se ubica cerca de $28,500 dólares, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro del segmento por su relación entre equipamiento, espacio y eficiencia.

Honda CR-V Hybrid, equilibrio en todos los aspectos

La Honda CR-V Hybrid se ha ganado un lugar entre las SUV más valoradas del mercado gracias a su combinación de calidad, eficiencia y comodidad.

El sistema híbrido desarrolla 204 caballos de fuerza y ofrece una conducción suave que muchos conductores destacan en el uso diario.

El consumo ronda los 40 MPG, una cifra muy competitiva para un vehículo de su tamaño. Además, el espacio interior está muy bien aprovechado, algo que suele ser clave para quienes viajan con familia.

Su precio inicial se sitúa cerca de $34,000 dólares, colocándose como uno de los rivales directos de la RAV4 Hybrid.

Hyundai Tucson Hybrid, tecnología y diseño moderno

El Hyundai Tucson Hybrid cierra esta lista con una propuesta bastante completa. Este modelo llama la atención por su diseño moderno y por un equipamiento tecnológico muy generoso incluso en versiones base.

El sistema híbrido desarrolla hasta 231 caballos de fuerza, lo que le permite ofrecer una conducción dinámica dentro del segmento.

El consumo combinado ronda los 38 MPG, manteniendo un buen equilibrio entre eficiencia y rendimiento.

Su precio inicial parte cerca de $33,500 dólares, posicionándolo como una alternativa interesante para quienes buscan una camioneta híbrida moderna con buena tecnología y un estilo distintivo.

Las camionetas híbridas siguen ganando protagonismo en el mercado estadounidense. Para muchos conductores representan una transición lógica entre los modelos tradicionales de gasolina y el futuro completamente eléctrico.

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