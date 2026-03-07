Cómo revisar los puntos en tu licencia de conducir en Estados Unidos

Los puntos en la licencia de conducir forman parte del sistema que utilizan muchos estados en Estados Unidos para registrar infracciones de tránsito. Cada vez que un conductor comete ciertas violaciones —como exceso de velocidad o conducir de forma imprudente— se pueden añadir puntos a su historial. Acumular demasiados puntos puede provocar multas más altas, aumento del seguro o incluso la suspensión de la licencia.

Por eso, revisar periódicamente tu historial de manejo es una forma importante de mantener el control sobre tu situación como conductor.

Algunos estados permiten consultar el registro de conducción en línea a través del sitio oficial del DMV. Crédito: Iryna Inshyna | Shutterstock

Qué significa tener puntos en la licencia

El sistema de puntos permite a las autoridades de tránsito llevar un registro de infracciones cometidas por un conductor. Cada estado tiene su propio sistema, por lo que el número de puntos asignados por cada infracción puede variar.

Por ejemplo, violaciones como exceso de velocidad, ignorar señales de tránsito o conducción temeraria pueden sumar puntos al historial del conductor. Si se acumula un número alto dentro de un periodo determinado, el departamento de vehículos motorizados del estado puede aplicar sanciones adicionales.

Formas de revisar los puntos en tu licencia

Existen varias maneras de consultar tu historial de conducción y verificar si tienes puntos en tu licencia.

Revisar el historial de manejo en línea

Muchos departamentos estatales de vehículos motorizados permiten solicitar una copia del registro de manejo a través de sus sitios web oficiales. Este documento suele mostrar infracciones, multas y puntos asociados a tu licencia.

Para obtenerlo normalmente se necesita información personal básica como número de licencia de conducir y fecha de nacimiento.

Solicitar el registro por correo o en persona

Otra opción es pedir una copia del historial de conducción directamente en una oficina del departamento de vehículos motorizados de tu estado. En algunos casos también se puede solicitar por correo.

Dependiendo del estado, obtener este registro puede tener un pequeño costo administrativo.

Revisar notificaciones oficiales

En ciertos estados, los conductores reciben notificaciones cuando acumulan una cantidad específica de puntos o cuando su licencia está en riesgo de suspensión. Revisar la correspondencia oficial relacionada con tu licencia también puede ayudarte a identificar problemas a tiempo.

Qué pasa si acumulas demasiados puntos

Las consecuencias de acumular puntos dependen del estado, pero pueden incluir:

Advertencias oficiales.

Cursos obligatorios de manejo defensivo.

Aumento en las tarifas del seguro de auto.

Suspensión temporal de la licencia de conducir.

Mantener un historial de manejo limpio puede ayudar a evitar estas sanciones y también reducir el costo del seguro de automóvil.

Acumular demasiados puntos puede provocar sanciones o la suspensión de la licencia de conducir. Crédito: Alberto Fornasari | Shutterstock

Cómo evitar sumar más puntos

La forma más efectiva de evitar problemas con el sistema de puntos es seguir las normas de tránsito y conducir de manera responsable. También puede ser útil tomar cursos de conducción defensiva, que en algunos estados permiten reducir puntos del historial.

Revisar periódicamente tu historial de manejo te permitirá detectar errores o infracciones registradas y tomar medidas si es necesario.

