Licencia AB 60 en California: recomendaciones importantes antes de solicitarla en el DMV

La licencia AB 60 en California permite que personas que no pueden demostrar presencia legal en Estados Unidos obtengan una licencia de conducir válida dentro del estado. Esta medida, vigente desde 2015, ha sido una herramienta clave para miles de conductores que necesitan manejar legalmente para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o cumplir responsabilidades diarias. Sin embargo, el proceso requiere preparación. Conocer qué debes tener listo antes de acudir al DMV puede evitar retrasos, rechazos o visitas adicionales.

Esta licencia garantiza que los conductores puedan manejar de forma legal y segura en el estado. Crédito: Aleksandar Malivuk | Shutterstock

¿Qué es exactamente la licencia AB 60?

La licencia AB 60 es una licencia de conducir emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para personas que no califican para una licencia regular por no poder presentar prueba de estatus migratorio legal. Es válida para conducir en California, pero no sirve como identificación federal ni para abordar vuelos domésticos.

Es importante entender que esta licencia incluye una marca que la diferencia de la Real ID y que su uso está limitado a propósitos de conducción. Para solicitarla sin problemas, puedes considerar estos pasos:

1. Reúne pruebas sólidas de identidad

Uno de los pasos más importantes es reunir documentos que prueben tu identidad y fecha de nacimiento. Estos pueden incluir pasaporte vigente, matrícula consular o acta de nacimiento oficial. Si los documentos están en otro idioma, es recomendable llevar traducciones certificadas cuando sea necesario.

El DMV revisa cuidadosamente estos documentos, por lo que deben estar en buen estado y ser legibles.

2. Prepara pruebas de residencia en California

Necesitarás demostrar que resides en el estado. Generalmente se requieren al menos dos documentos diferentes que incluyan tu nombre y dirección actual. Facturas de servicios, contratos de renta, estados bancarios o correspondencia oficial pueden servir.

La dirección debe coincidir exactamente con la que colocarás en la solicitud.

3. Estudia el manual del conductor

Antes de acudir al DMV, es recomendable estudiar el manual del conductor de California. Para obtener la licencia AB 60 deberás aprobar el examen teórico sobre leyes de tránsito y señales. Muchas personas fallan por no prepararse adecuadamente.

También deberás pasar un examen de visión y, posteriormente, la prueba práctica de manejo.

4. Agenda tu cita con anticipación

Aunque algunas oficinas aceptan visitas sin cita, lo más recomendable es programarla con anticipación. Esto reduce el tiempo de espera y te permite organizar mejor tu documentación.

Llegar temprano y con todos los papeles organizados en una carpeta facilita el proceso.

5. No temas proporcionar tu información

Una preocupación común es el uso de datos personales. La información entregada al DMV para la licencia AB 60 se utiliza con fines administrativos relacionados con la conducción. La ley estatal limita el uso de esa información para propósitos distintos a los establecidos.

6. Evita intermediarios que prometen “acelerar” el proceso

No necesitas pagar a terceros que prometan obtener la licencia más rápido. El trámite debe hacerse directamente ante el DMV. Desconfía de personas que ofrezcan atajos o garantías, ya que podrían tratarse de fraudes.

La licencia AB 60 incluye foto, nombre y fecha de nacimiento, igual que cualquier otra licencia estatal. Crédito: Rix Pix Photography | Shutterstock

7. Comprende las limitaciones de la AB 60

Esta licencia no cambia tu estatus migratorio ni otorga beneficios federales. Tampoco puede utilizarse como identificación para trámites federales. Su propósito es permitir que conduzcas legalmente dentro de California y obtengas seguro vehicular.

Solicitar la licencia AB 60 en California es un paso importante para conducir legalmente y con mayor tranquilidad. Preparar bien tus documentos, estudiar para el examen y entender las limitaciones del documento son claves para evitar contratiempos. Informarte antes de acudir al DMV hará que el proceso sea más ágil y seguro.

También te puede interesar

· Me suspendieron la licencia en California: qué opciones tengo

· Cómo afecta a los conductores mayores de 70 años la nueva regla del California DMV

· Qué llevar al DMV de California para sacar la licencia por primera vez: lista actualizada 2026