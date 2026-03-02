Cómo afecta a los conductores mayores de 70 años la nueva regla del California DMV

Conducir representa independencia, movilidad y autonomía, especialmente para los adultos mayores en California. Sin embargo, a partir de cierta edad, el proceso para conservar la licencia cambia y suele generar dudas, temor o desinformación. En los últimos años, el Departamento de Vehículos Motorizados del estado ha reforzado sus criterios de evaluación para conductores mayores, lo que ha llevado a muchos a pensar que existe una prohibición automática por edad. Tal prohibición no existe, por eso es conveniente entender qué evalúa realmente el DMV y cómo puede afectar a quienes superan los 70 años.

Después de los 70 años, si deses continuar frente al volante, es probable que debas usar lentes correctivos para evitar riesgos. Crédito: New Africa | Shutterstock

No existe una prohibición automática por edad

En California, ninguna ley prohíbe conducir únicamente por tener más de 70 años. El enfoque del Departamento de Vehículos Motorizados no está basado en la edad como número, sino en la capacidad real del conductor para manejar de forma segura. Esto significa que una persona mayor puede seguir conduciendo legalmente siempre que cumpla con los requisitos mínimos de visión, reflejos y control del vehículo.

La confusión surge porque, a partir de los 70 años, el proceso de renovación deja de ser automático y pasa a ser más estricto.

Renovación presencial y controles adicionales

Uno de los principales cambios para los conductores mayores es que la renovación de la licencia debe hacerse de manera presencial. A diferencia de otros grupos de edad, no suele permitirse la renovación completamente en línea o por correo. Esto permite al DMV observar directamente al conductor y verificar condiciones básicas como la vista y la capacidad de respuesta.

El examen de la vista es obligatorio y, en algunos casos, puede derivar en restricciones específicas si se detectan limitaciones visuales corregibles.

¿Cuándo el DMV puede pedir evaluaciones adicionales?

El DMV puede solicitar evaluaciones más profundas si existen señales de riesgo. Estas pueden surgir por varias razones: reportes médicos, observaciones durante el trámite, infracciones recientes o notificaciones de familiares o autoridades. En estos casos, el conductor podría ser citado para una prueba práctica de manejo o para una revisión médica complementaria.

Es importante aclarar que estas evaluaciones no son automáticas ni generalizadas. Se aplican solo cuando existen indicios concretos de que la seguridad vial podría verse comprometida.

Restricciones en lugar de suspensión

Cuando el DMV identifica limitaciones moderadas, no siempre retira la licencia. En muchos casos opta por imponer restricciones que permiten seguir conduciendo bajo ciertas condiciones. Entre las más comunes están la conducción solo durante el día, la obligación de usar lentes correctivos o la limitación a zonas geográficas específicas.

Estas medidas buscan preservar la independencia del conductor sin poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

¿Por qué California aplica este enfoque?

El envejecimiento puede afectar progresivamente la visión nocturna, el tiempo de reacción y la capacidad de tomar decisiones rápidas. California, como uno de los estados con mayor población adulta mayor, prioriza la prevención de accidentes sin recurrir a prohibiciones generalizadas. El modelo se basa en evaluar personas, no edades.

Este enfoque también responde a un equilibrio legal: proteger la seguridad pública sin discriminar por edad.

¿Cómo prepararse para renovar la licencia después de los 70?

Los conductores mayores pueden reducir complicaciones si se preparan con antelación. Revisar la vista antes de la cita, mantener un historial de manejo limpio y acudir con la documentación completa suele facilitar el proceso. También es recomendable acudir con calma y tiempo suficiente, ya que las renovaciones presenciales pueden tomar más tiempo que un trámite estándar.

Después de los 70 años, es común que el DMV exija exámenes y pruebas para evitar riesgos a los conductores y a otros usuarios de las vías públicas. Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock

Un cambio que exige información, no alarma

Las reglas del DMV para conductores mayores en California no buscan excluir ni castigar, sino garantizar que quienes están al volante puedan hacerlo de forma segura. Entender estos cambios evita alarmismo innecesario y permite enfrentar el proceso con mayor claridad. Para muchos adultos mayores, cumplir con estos requisitos es simplemente un paso más para seguir manejando legalmente y con confianza.

