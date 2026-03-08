¿Un fracaso? El primer Audi chino perdió el impulso

Una idea pensada para conquistar a una nueva generación de clientes está encontrando más obstáculos de los esperados. Audi apostó fuerte en China con una estrategia distinta a todo lo que había hecho antes.

La marca decidió lanzar una submarca eléctrica pensada exclusivamente para ese mercado y con un detalle que sorprendió a muchos, el nombre se escribe simplemente como AUDI y prescinde del famoso logotipo de los cuatro aros.

La apuesta buscaba acercarse a un público joven, más conectado con el mundo digital y acostumbrado a marcas tecnológicas que evolucionan rápido. Sin embargo, los primeros meses de vida del proyecto han dejado sensaciones muy diferentes a las que esperaba la firma alemana.

El contraste es llamativo porque el inicio parecía prometedor. El primer modelo de esta nueva etapa logró captar una enorme atención en su debut comercial, pero la realidad posterior en los concesionarios muestra un panorama mucho más complejo.

Un debut que parecía arrasador

El AUDI E5 Sportback fue el primer modelo de esta nueva marca eléctrica pensada para el mercado chino. Cuando se presentó oficialmente en septiembre del año pasado generó un gran interés entre los compradores.

Las cifras iniciales alimentaron el optimismo dentro de la compañía. En apenas 30 minutos se registraron más de 10,000 reservas del vehículo, un ritmo que sugería que Audi había encontrado una fórmula capaz de competir con los fabricantes locales.

Ese entusiasmo inicial, sin embargo, no logró mantenerse en el tiempo. Con el paso de los meses el interés comenzó a enfriarse y las ventas reales terminaron mostrando un comportamiento mucho más discreto.

Durante los últimos cuatro meses del año pasado se entregaron 6,650 unidades. El arranque de este año tampoco ha sido particularmente fuerte. En enero se registraron apenas 605 ventas, una cifra que ha encendido algunas alarmas dentro de la compañía.

Un mercado chino cada vez más exigente

China se ha convertido en el campo de batalla más intenso de la industria automotriz eléctrica. Allí compiten decenas de fabricantes que lanzan nuevos modelos a gran velocidad y con una estrategia muy agresiva en precios.

Las marcas locales han elevado mucho el nivel tecnológico de sus vehículos. Además de ofrecer autos eléctricos, muchas compañías han construido ecosistemas digitales completos que incluyen servicios conectados, actualizaciones frecuentes y sistemas inteligentes integrados.

Audi intenta adaptarse a ese ritmo mediante su colaboración con el fabricante chino SAIC. Esta alianza busca acelerar el desarrollo de nuevos productos y acortar los tiempos de llegada al mercado.

Aun así, la competencia sigue siendo feroz. Incluso gigantes consolidados del mercado chino enfrentan presiones para mantener su participación frente a nuevos actores que aparecen constantemente.

El Audi E5 Sportback. Crédito: Audi.

Una estrategia que genera dudas

Otro de los factores que podría estar afectando la aceptación del modelo tiene que ver con la identidad de la marca. El hecho de eliminar los cuatro aros y lanzar una nueva denominación llamada simplemente AUDI ha generado cierta confusión entre algunos compradores.

Para muchos clientes, el emblema tradicional representa prestigio y valor de marca. Al desaparecer ese símbolo, algunos consumidores han comenzado a cuestionar aspectos como el estatus del vehículo o incluso su valor de reventa en el futuro.

El precio tampoco coloca al modelo en una posición claramente dominante frente a los rivales locales.

El AUDI E5 Sportback tiene un precio de salida cercano a $32,000 dólares al cambio actual. Esa cifra no resulta particularmente elevada para un vehículo eléctrico, pero tampoco destaca frente a las ofertas de fabricantes chinos que suelen competir con descuentos agresivos y equipamientos muy completos.

El desempeño del nuevo proyecto eléctrico en China representa un desafío importante para Audi. El país asiático ha sido durante años uno de los mercados más rentables para el grupo, por lo que cualquier señal de debilidad genera preocupación en la estrategia global.

La compañía ha invertido enormes recursos en esta nueva etapa y confía en que la colaboración con SAIC permita acelerar el desarrollo de modelos más competitivos.

Si las ventas no mejoran, los analistas consideran que Audi podría verse obligada a revisar algunos elementos clave de su estrategia. Entre las posibilidades aparecen ajustes de precio, mejoras tecnológicas más rápidas e incluso el regreso del tradicional logotipo de los cuatro aros para recuperar parte del valor simbólico que siempre ha acompañado a la marca.

