Así son los robots con IA que BMW ya prueba en sus fábricas

La automatización industrial acaba de dar un salto que hace pocos años parecía reservado para la ciencia ficción. Ya no se trata solo de máquinas soldando o brazos mecánicos repitiendo movimientos exactos, ahora hablamos de robots que caminan, observan su entorno y aprenden tareas casi como lo haría una persona dentro de una planta automotriz.

Ese es el nuevo escenario que plantea BMW Group, que decidió acelerar su apuesta por la llamada inteligencia artificial física, una evolución tecnológica que combina software avanzado con cuerpos robóticos capaces de interactuar en espacios reales de trabajo.

La marca alemana comenzó a probar estos humanoides en condiciones reales dentro de su complejo productivo en Spartanburg, Estados Unidos. El objetivo no era exhibir tecnología futurista, sino comprobar si podían soportar el ritmo exigente de una fábrica que opera sin pausas.

The humanoid robot AEON at the BMW Group. Crédito: BMW Group. Crédito: Cortesía

Robots que ya trabajan turnos completos

Las pruebas dejaron números llamativos. En apenas diez meses, un solo robot humanoide participó en la producción de más de 30,000 unidades del SUV BMW X3, cumpliendo jornadas de hasta 10 horas continuas.

Su función principal consistía en manipular piezas metálicas destinadas al proceso de soldadura, una labor que exige precisión extrema y resistencia física constante. Se trata de tareas repetitivas y demandantes incluso para operarios con amplia experiencia.

Durante el programa piloto, el humanoide instaló más de 90,000 componentes y generó alrededor de 1,250 horas de información operativa, además de 1,2 millones de registros de medición utilizados para perfeccionar los sistemas de inteligencia artificial.

Desde BMW insisten en que la intención no es reemplazar trabajadores, sino liberar a los equipos humanos de labores consideradas pesadas o riesgosas, mejorando así las condiciones dentro de la planta.

El nacimiento de la “IA física”

Mientras gran parte del mundo habla de inteligencia artificial aplicada al software, la industria comienza a mirar hacia una nueva etapa con robots capaces de ejecutar físicamente lo que la IA aprende digitalmente.

Este concepto, conocido como IA física, permite que los humanoides operen gracias a sensores, cámaras y extremidades robóticas conectadas a un ecosistema de datos unificado desarrollado por la propia compañía. En otras palabras, el robot no solo ejecuta órdenes: interpreta el entorno y ajusta sus movimientos en tiempo real.

La diferencia frente a los robots industriales tradicionales es clara. Ya no permanecen fijos en un punto; ahora pueden desplazarse, utilizar distintas herramientas y adaptarse a múltiples funciones dentro de la misma línea de producción.

Leipzig, el siguiente paso europeo

Tras los resultados obtenidos en Estados Unidos, BMW decidió trasladar la experiencia a Europa. La planta de Leipzig, en Alemania, será el nuevo laboratorio donde estos humanoides enfrentarán tareas vinculadas al ensamblaje de baterías de alto voltaje.

Para este desarrollo, la automotriz trabaja junto a Hexagon Robotics, responsable del robot EÓN, una plataforma multifuncional diseñada para adaptarse mediante aprendizaje por imitación.

El plan contempla que el proyecto alcance su fase piloto completa durante el verano de 2026. Allí se evaluará la versatilidad del sistema, especialmente su capacidad para cambiar herramientas, escanear componentes y ejecutar distintos procesos sin reprogramaciones complejas.

Una fábrica más segura y flexible

Dentro de la estrategia industrial de BMW, los humanoides asumirán principalmente trabajos definidos como “aburridos, sucios y peligrosos”. La idea es reducir lesiones laborales y extender la vida profesional de los empleados, algo cada vez más relevante en fábricas altamente especializadas.

Curiosamente, la aceptación entre los trabajadores en Spartanburg fue rápida. Muchos operarios vieron a los robots como aliados que eliminan las tareas menos atractivas del día a día, permitiéndoles enfocarse en procesos que requieren supervisión humana o toma de decisiones.

