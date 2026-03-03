Toyota vuelve a encender rumores: ¿Regresa el mítico Celica?

Hay autos que nunca desaparecen del todo. Aunque pasen décadas sin producirse, siguen vivos en la memoria colectiva de los fanáticos.

Basta una silueta familiar o un detalle en una prueba secreta para que la conversación vuelva a encenderse. Eso es exactamente lo que acaba de suceder con Toyota y uno de sus nombres más emblemáticos.

Un misterioso prototipo de rally captado recientemente en Portugal ha provocado una auténtica avalancha de especulaciones. El vehículo, identificado con la inscripción “WRC27”, rompe claramente con las proporciones del actual auto de competición de la marca japonesa y apuesta por una carrocería más baja, larga y claramente coupé.

Las imágenes no tardaron en recorrer foros especializados y comunidades del motorsport. Poco después, Toyota Motor Corporation confirmó discretamente que el vehículo corresponde a un programa real de desarrollo vinculado al reglamento del Campeonato Mundial de Rally previsto para 2027.

Un cambio de reglas que abre la puerta al pasado

El nuevo reglamento técnico del World Rally Championship traerá una transformación profunda. La FIA busca reducir costos y atraer más fabricantes, permitiendo que los autos utilicen chasis tubulares estandarizados mientras las carrocerías ganan libertad creativa.

Eso significa que los equipos ya no estarán obligados a replicar estrictamente modelos de producción masiva. En la práctica, podrán inspirarse en vehículos históricos sin necesidad de fabricar miles de unidades para homologación.

Toyota parece haber entendido perfectamente esta oportunidad. El prototipo abandona la estética hatchback del GR Yaris Rally1 y adopta proporciones que recuerdan inevitablemente al legendario Celica de competición.

No se trata solo de nostalgia: las pruebas acumuladas, que ya suman miles de kilómetros, indican un proyecto avanzado y con objetivos deportivos reales.

El peso histórico del nombre Celica

El Toyota Celica GT-Four fue uno de los grandes protagonistas del rally mundial en los años noventa. Equipado con tracción integral y motores turbo altamente evolucionados, consiguió títulos de constructores y pilotos que consolidaron la reputación deportiva de la marca.

Su diseño agresivo, sus enormes alerones y su presencia constante en tramos de tierra y asfalto lo convirtieron en un ícono incluso fuera del mundo del rally.

Recuperar ese nombre hoy tendría un enorme impacto emocional, especialmente en una industria dominada por SUVs y electrificación. No sería extraño que Gazoo Racing buscara un nuevo buque insignia emocional capaz de conectar con entusiastas más allá de las cifras de ventas.

Lo que sabemos del prototipo WRC27

Aunque Toyota mantiene silencio sobre detalles técnicos específicos, especialistas que analizaron las pruebas apuntan a un motor turbo de 1.6 litros y tres cilindros, similar al utilizado en programas Rally2.

En configuración de competición, podría rondar entre 290 y 300 caballos de fuerza, acompañado por tracción integral y caja secuencial de cinco velocidades, elementos fundamentales para competir en superficies mixtas.

Si el proyecto derivara en un modelo de calle —algo que cada vez suena menos descabellado— los rumores hablan de cifras cercanas a 400 caballos, sistemas avanzados de tracción total e incluso soluciones de reparto dinámico de peso más sofisticadas.

¿Un GR Celica rumbo a producción?

Las miradas ahora apuntan a eventos clave como el Tokyo Auto Salon de 2027, escenario ideal para presentar un concept car que conecte directamente el programa de rally con un deportivo de producción limitada.

Toyota ya ha insinuado en distintas ocasiones su interés por recuperar nombres históricos, y el Celica encajaría perfectamente en esa estrategia junto a la división Gazoo Racing.

