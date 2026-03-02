Alerta en EE.UU.: Subaru llama a revisión modelos híbridos

Las llamadas a revisión forman parte inevitable de la industria automotriz moderna. Incluso las marcas con mejor reputación en confiabilidad deben actuar rápido cuando aparece cualquier posible falla relacionada con la seguridad. Esta vez le tocó a Subaru, que decidió mover ficha antes de que el problema pase a mayores.

Lee también: Grok AI: la jugada maestra de Tesla dentro de California

La compañía japonesa confirmó el retiro voluntario de más de 71,000 vehículos híbridos en Estados Unidos tras detectar un defecto que, bajo ciertas condiciones, podría derivar en un incendio. La medida afecta específicamente a dos de sus modelos más populares dentro del mercado norteamericano: el Forester y el Crosstrek.

Puedes leer: El auto que más desean los estadounidenses de mediana edad

Aunque la situación puede sonar alarmante, la propia marca aclaró que no existen reportes de incendios ni personas lesionadas hasta el momento. El llamado responde a una acción preventiva después de recibir varios informes técnicos que encendieron las alertas internas.

Los modelos que están afectados

El retiro involucra exactamente 71,207 unidades correspondientes a los Subaru Forester Hybrid 2025 y Subaru Crosstrek Hybrid 2025 vendidos en Estados Unidos.

Según la documentación presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el inconveniente se relaciona con el sistema de sellado del tanque de combustible. En determinadas circunstancias —especialmente cuando el tanque está completamente lleno y las temperaturas exteriores son elevadas— podría producirse una pequeña fuga de gasolina.

El riesgo aparece porque el combustible podría filtrarse hacia la zona de llenado. Si esa gasolina entra en contacto con una fuente de calor, aumenta la posibilidad de incendio.

El Subaru Forester 2025. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

El origen del problema

Las investigaciones internas apuntan a que el diseño del sello del tanque no garantiza una estanqueidad perfecta entre la carcasa y la junta del tapón. La presión generada dentro del depósito cuando está lleno puede permitir la salida de pequeñas cantidades de combustible.

Subaru comenzó a analizar la situación en diciembre de 2025, tras recibir el primer reporte técnico relacionado con este comportamiento. Posteriormente, en enero de 2026, la marca realizó pruebas adicionales que confirmaron la necesidad de actuar.

Para evitar confusiones, el fabricante incluyó en el retiro toda la producción vinculada a ese periodo, identificando los vehículos mediante registros de fabricación.

El Subaru Crosstrek 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

La solución y recomendaciones para propietarios

La reparación será relativamente sencilla. Los concesionarios oficiales reemplazarán la junta del sistema de llenado por una versión mejorada que incorpora un anillo de sellado tipo O-ring, diseñado para evitar cualquier filtración futura.

Hasta que las piezas estén disponibles en todos los talleres autorizados, Subaru recomienda a los propietarios mantener el nivel de combustible por debajo del 50% de la capacidad del tanque como medida preventiva.

Los concesionarios fueron informados oficialmente el 16 de febrero de 2026, mientras que los dueños comenzarán a recibir notificaciones directas dentro de un plazo máximo de 60 días.

Subaru Crosstrek 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

¿Qué pasará con los modelos nuevos?

Subaru también confirmó ajustes en la producción para evitar que el problema continúe. El Forester 2025 ya finalizó su ciclo de fabricación, mientras que el Crosstrek 2026 incorporará la corrección directamente en planta a partir del 23 de marzo de 2026.

Esto significa que todas las unidades nuevas afectadas serán reparadas antes de llegar a manos de los clientes.

Si tienes uno de estos modelos, lo más recomendable es verificar el número VIN en el sitio oficial de Subaru o en la base de datos de la NHTSA. En caso de estar incluido en el retiro, la reparación se realizará sin costo alguno.

Seguir leyendo:

Tips para apagar la alarma del auto sin usar el control

Extraño caso: han pasado 5 años y ahora cuesta el doble

Hay calidad: los autos más confiables tras 3 años de uso