Extraño caso: han pasado 5 años y ahora cuesta el doble

Pocos vehículos logran algo que contradice la lógica tradicional del mercado automotor: aumentar su valor con el paso del tiempo.

Mientras la mayoría de autos pierde precio apenas sale del concesionario, el Toyota FJ Cruiser ha seguido el camino opuesto y hoy se vende por cifras que sorprenden incluso a especialistas del sector.

El fenómeno no responde únicamente a la inflación ni al encarecimiento general de los autos usados. La historia del FJ Cruiser combina escasez, nostalgia y una creciente pasión global por los vehículos todoterreno auténticos. Lo que alguna vez fue considerado un SUV de nicho terminó convirtiéndose en una pieza altamente deseada.

Hace cinco años, encontrar un ejemplar usado en buen estado era relativamente sencillo y accesible. Actualmente, muchos compradores descubren que el mismo modelo puede costar prácticamente el doble, especialmente si conserva bajo kilometraje y especificaciones originales.

Un diseño adelantado a su tiempo

Toyota lanzó el FJ Cruiser en 2007 como un homenaje moderno a los todoterreno clásicos de la marca de los años sesenta. Su estética cuadrada, colores llamativos y proporciones robustas lo diferenciaban claramente de los SUV familiares que dominaban el mercado.

El gran 2009 Toyota FJ Cruiser. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Bajo su apariencia retro se escondía un enfoque práctico. Equipado con un motor V6 de 4.0 litros capaz de generar 260 caballos de fuerza, el modelo ofrecía tracción trasera o sistemas 4×4 diseñados para enfrentar terrenos exigentes sin sacrificar comodidad en carretera.

Sin embargo, las ventas nunca alcanzaron niveles masivos. Toyota produjo poco más de 222,000 unidades para distintos mercados, una cifra modesta frente a modelos populares de la marca. Esa producción limitada, que inicialmente parecía una debilidad comercial, hoy es uno de los principales motores de su valorización.

El auge de la aventura cambió el mercado

El interés por actividades al aire libre creció notablemente tras la pandemia, impulsando la demanda de vehículos capaces de salir del asfalto. SUVs con enfoque aventurero comenzaron a ganar protagonismo y modelos como el Jeep Wrangler o el Ford Bronco se beneficiaron directamente de esta tendencia.

En ese nuevo escenario, el FJ Cruiser reapareció como una alternativa ideal. Su altura libre al suelo cercana a 9.6 pulgadas y sus ángulos todoterreno lo convierten en un vehículo muy capaz fuera de carretera, mientras que su suspensión ofrece mayor confort diario frente a rivales más extremos.

La reputación de confiabilidad de Toyota también juega un papel clave. Los costos de mantenimiento promedio rondan los $500 dólares anuales, una cifra competitiva dentro del segmento off-road y atractiva para compradores que buscan durabilidad a largo plazo.

2009 Toyota FJ Cruiser. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

De SUV usado a vehículo coleccionable

El salto en precios resulta evidente. En 2021, un Toyota FJ Cruiser con kilometraje moderado podía adquirirse por alrededor de $25,000 dólares. Hoy, unidades bien conservadas superan fácilmente los $50,000 dólares, mientras ejemplares con menos de 50,000 millas pueden alcanzar más de $55,000 dólares.

La escasez explica gran parte del fenómeno. Tras su salida del mercado estadounidense en 2014 —aunque continuó produciéndose en otros países hasta 2022— el número de unidades disponibles comenzó a disminuir rápidamente.

Además, las plataformas digitales de subastas han amplificado su visibilidad global. Compradores internacionales compiten por los mejores ejemplares, elevando los valores y reforzando su imagen como inversión automotriz.

Simplicidad mecánica en tiempos eléctricos

Otro factor inesperado impulsa su popularidad: la nostalgia por vehículos mecánicamente simples. Mientras la industria avanza hacia electrificación y sistemas complejos, muchos entusiastas valoran motores confiables y fáciles de mantener como el 1GR-FE utilizado en el FJ Cruiser.

Con aceleración de 0 a 60 mph en aproximadamente 7.2 segundos y capacidad de remolque cercana a 4,700 libras, el modelo mantiene prestaciones sólidas incluso frente a SUVs modernos.

El Toyota FJ Cruiser pasó de ser una compra racional a convertirse en un objeto de deseo. Su combinación de rareza, resistencia comprobada y fuerte identidad estética ha creado una tormenta perfecta en el mercado de usados.

