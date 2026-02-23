Nissan Rogue a revisión por grave falla en el acelerador

Una nueva campaña de revisión coloca nuevamente al Nissan Rogue bajo la lupa del mercado estadounidense. La marca japonesa confirmó el retiro voluntario de 318,781 unidades correspondientes a los modelos 2024 y 2025, luego de identificar un posible inconveniente técnico relacionado con el sistema electrónico que controla la aceleración del vehículo.

El llamado a revisión involucra exclusivamente a las versiones equipadas con el motor 1.5 litros VC-Turbo de tres cilindros, conocido internamente como KR15DDT.

Aunque la compañía señala que no existen accidentes ni lesiones vinculadas al problema, la situación despertó la atención de las autoridades regulatorias por el impacto potencial en el desempeño del SUV.

La medida fue notificada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), organismo encargado de supervisar este tipo de incidencias en Estados Unidos.

El origen del problema mecánico

De acuerdo con la información técnica presentada por Nissan, la falla se encuentra en la Cámara Electrónica de Aceleración (CAE), componente fundamental dentro del sistema de control electrónico del acelerador.

Cada vez que el vehículo se enciende, el sistema realiza una verificación automática para comprobar su correcto funcionamiento. Sin embargo, un ajuste aplicado al software del Módulo de Control del Motor (ECM) al inicio de la producción del año modelo 2024 provocó un comportamiento inesperado.

Ese cambio hizo que un engranaje interno de plástico permaneciera presionado más tiempo del previsto contra un tope mecánico. Con el uso continuo, este contacto adicional puede acelerar el desgaste de los dientes del engranaje hasta provocar su fractura.

Cuando esto ocurre, pequeños fragmentos pueden interferir con otros componentes internos del sistema, generando códigos de error y activando una reducción automática de la potencia del motor.

Riesgos y comportamiento del vehículo

Según explicó el fabricante, la pérdida total de potencia únicamente puede presentarse cuando el vehículo está detenido, lo que reduce significativamente la probabilidad de una falla repentina mientras se conduce a velocidad.

No obstante, el inconveniente podría impedir que el automóvil engrane correctamente la marcha hacia adelante o reversa después de reiniciar el motor, una situación que sí podría incrementar el riesgo de colisión en determinados escenarios urbanos o de estacionamiento.

Hasta ahora, Nissan ha registrado 3,111 reclamaciones de garantía relacionadas con esta condición mecánica, aunque insiste en que no se han reportado incidentes con consecuencias para los ocupantes.

Cómo se descubrió la falla

El origen del análisis se remonta al 27 de febrero de 2025, cuando un técnico reportó dificultades de arranque en una unidad Rogue 2024. Tras la inspección, se detectó que el engranaje del acelerador estaba fracturado.

Las investigaciones posteriores permitieron vincular el daño con la actualización del software ECM implementada al inicio del ciclo productivo. Este hallazgo llevó a la apertura de un estudio interno más amplio que finalmente derivó en el recall masivo.

Lo que deben hacer los propietarios

Los dueños de un Nissan Rogue 2024 o 2025 con motor 1.5L VC-Turbo podrán seguir utilizando el vehículo si no presentan advertencias ni pérdida de potencia. Aun así, la recomendación oficial es verificar el número VIN una vez que Nissan habilite el sistema de consulta en su sitio web o mediante la plataforma de la NHTSA.

El plan de solución contempla la reprogramación del módulo ECM sin costo alguno, además de una inspección completa del sistema de aceleración. En los casos necesarios, también se reemplazará el conjunto electrónico del acelerador.

Todas las reparaciones serán gratuitas tanto en piezas como en mano de obra. Nissan comenzará a notificar oficialmente a los propietarios afectados a partir del 27 de marzo, iniciando así el proceso de corrección preventiva para las unidades involucradas.

