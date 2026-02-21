Toyota 4×4 2026: ¿Cuál elegir, Tacoma, 4Runner o Tundra?

La decisión de comprar una 4×4 no se limita al diseño o al precio: define cómo y dónde vas a usar tu vehículo durante los próximos años.

Lee también: Ojo: los autos más robados en 2025 y panorama para 2026

En el catálogo de Toyota Motor Corporation para 2026, tres nombres concentran la atención de quienes buscan tracción integral real y reputación de durabilidad: Toyota Tacoma, Toyota 4Runner y Toyota Tundra.

Puedes leer: ¿Estás buscando? Convertibles por menos de $20,000 dólares

Cada una responde a necesidades distintas. No es lo mismo transportar herramientas pesadas todos los días que planear expediciones familiares por caminos remotos.

Tampoco es igual maniobrar en senderos estrechos que remolcar un tráiler de gran tamaño. Por eso, antes de firmar el contrato, conviene analizar qué ofrece cada modelo en capacidades, tecnología y versatilidad.

Pick-up o SUV: la primera gran decisión

El punto de partida está en la carrocería. Las pick-ups como la Tacoma y la Tundra cuentan con batea abierta, ideal para cargar motocicletas, equipo de construcción o artículos voluminosos que no quieres dentro del habitáculo. En cambio, la 4Runner ofrece un espacio cerrado, más práctico para familias, viajes largos y protección contra el clima.

Si la prioridad es combinar confort, asientos amplios y área de carga protegida, la 4Runner tiene ventaja. Pero si la rutina incluye transportar materiales pesados o sucios, una pick-up resulta más lógica.

Toyota Tacoma: equilibrio entre tamaño y capacidad

La Toyota Tacoma 2026 se mantiene como referencia entre las pick-ups medianas. Su tamaño compacto favorece la maniobrabilidad en caminos técnicos y en ciudad. Los ángulos de ataque y salida optimizados la convierten en una aliada sólida para sortear rocas y pendientes.

Con la llegada del sistema híbrido i-FORCE MAX, la Tacoma puede generar hasta 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque. Esta cifra le permite remolcar hasta 6,000 libras, suficiente para embarcaciones pequeñas o remolques recreativos.

En versiones enfocadas al off-road, como TRD Pro, incorpora suspensión de alto desempeño, placas protectoras y modos de manejo específicos para distintos terrenos. Es la opción indicada para quien quiere aventuras frecuentes sin pasar al segmento de tamaño completo.

Toyota 4Runner: tradición todoterreno con espacio

La 4Runner conserva una construcción body-on-frame, característica cada vez menos común en SUVs modernas. Esta arquitectura le da robustez estructural y la posiciona como una de las favoritas entre quienes buscan resistencia mecánica.

Su interior ofrece mayor comodidad para pasajeros y equipaje, lo que la hace atractiva para familias activas. Sistemas como Multi-Terrain Select y control de descenso ayudan a optimizar la tracción en superficies complicadas.

En versiones TRD Pro, la 4Runner añade suspensión especializada y neumáticos todoterreno que elevan sus capacidades fuera del asfalto. Es una SUV que prioriza la funcionalidad real antes que la moda urbana.

Toyota Tundra: potencia y remolque superior

Para quienes necesitan más músculo, la Toyota Tundra representa el siguiente escalón. Esta pick-up de tamaño completo destaca por su capacidad de arrastre, que puede alcanzar hasta 12,000 libras en determinadas configuraciones.

Su sistema i-FORCE MAX puede entregar hasta 437 caballos de fuerza, ofreciendo respuesta contundente para trabajos pesados o viajes con grandes remolques. Aunque su tamaño limita la agilidad en senderos estrechos, compensa con estabilidad y fuerza en carretera y en terrenos abiertos.

Las versiones TRD Pro también están disponibles en la Tundra, con ajustes específicos para mejorar el desempeño fuera del asfalto.

Versiones TRD Pro: el ADN más radical

Tacoma, 4Runner y Tundra comparten la posibilidad de optar por configuraciones TRD Pro. Estas variantes están diseñadas para maximizar el rendimiento todoterreno con componentes reforzados, amortiguadores de alto desempeño y protecciones adicionales.

El resultado es una experiencia más especializada para quienes buscan cruzar terrenos difíciles con mayor confianza.

¿Cuál elegir en 2026?

No existe una única respuesta correcta. La Tacoma destaca por su equilibrio entre tamaño y capacidad. La 4Runner ofrece espacio cerrado y durabilidad legendaria. La Tundra aporta potencia superior y mayor capacidad de remolque.

La elección final dependerá de tu estilo de vida: exploración técnica frecuente, viajes familiares o trabajo pesado. Lo importante es que, dentro de la gama 2026, Toyota ofrece una 4×4 adaptada a cada escenario, todas con la reputación de confiabilidad que ha caracterizado a la marca.

Seguir leyendo:

Enero 2026: así arrancó en ventas el mercado automotor

Super Bowl LX: los autos mostrados con anuncios millonarios

El sedán de lujo que se convierte en ganga en este 2026