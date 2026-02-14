El sedán de lujo que se convierte en ganga en este 2026

No todos los autos premium envejecen igual en el mercado de segunda mano. Algunos pierden valor rápidamente por altos costos de mantenimiento o complejidad mecánica; otros, en cambio, se convierten en auténticas gangas gracias a su reputación de confiabilidad y a una depreciación sorprendentemente favorable.

En ese segundo grupo aparece el Lexus ES de séptima generación, un sedán que en 2026 puede encontrarse a precios que desafían cualquier lógica del segmento de lujo.

Este modelo representa una combinación poco común: refinamiento, comodidad y durabilidad mecánica. Mientras muchos compradores asocian el lujo con gastos constantes y reparaciones costosas, el Lexus ES demuestra que es posible acceder a una experiencia premium sin asumir riesgos financieros innecesarios.

Su parentesco técnico con el Toyota Camry juega a su favor, ya que hereda una base probada, pero envuelta en una presentación mucho más sofisticada.

Un sedán grande, cómodo y pensado para viajar

El Lexus ES de séptima generación llegó al mercado en 2019 con un enfoque muy claro: priorizar el confort por encima de cualquier pretensión deportiva extrema. Con casi 5 metros de largo y una distancia entre ejes generosa, el espacio interior es uno de sus grandes argumentos, especialmente para quienes viajan con frecuencia con pasajeros en la segunda fila.

El habitáculo está diseñado para aislar al conductor y a los ocupantes del mundo exterior. Gran parte del piso cuenta con materiales fonoabsorbentes y el trabajo aerodinámico reduce notablemente el ruido a velocidades de autopista. El resultado es una experiencia de marcha silenciosa y relajada, ideal para recorridos largos o uso diario en ciudad.

En versiones como la F Sport, el ES incorpora amortiguadores adaptativos que ajustan la suspensión en tiempo real, logrando un equilibrio interesante entre suavidad y control.

A esto se suma un equipamiento tecnológico sólido, con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto desde 2020, además de asistentes de conducción que elevan la percepción de seguridad.

Motores eficientes y una fiabilidad que marca la diferencia

Uno de los mayores atractivos del Lexus ES es la variedad de motorizaciones, todas enfocadas en la eficiencia y la durabilidad. El ES 350 equipa un motor V6 de 3.5 litros con 302 caballos de fuerza, suficiente para acelerar con soltura y mantener una conducción refinada.

Asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, ofrece un desempeño fluido y consumos razonables para su tamaño.

Para quienes priorizan el ahorro de combustible, el ES 300h híbrido es una de las opciones más equilibradas del mercado. Combina un motor de gasolina de 2.5 litros con uno eléctrico para entregar 215 hp totales.

Su consumo reducido permite gastos anuales de combustible cercanos a los $1,000 dólares, una cifra difícil de igualar en un sedán de este tamaño y nivel de lujo.

Desde 2021, el ES 250 AWD añadió tracción integral, una característica muy valorada en regiones con climas adversos. Con 203 hp, no busca ser el más rápido, sino el más estable y predecible, manteniendo costos de operación contenidos.

La fiabilidad es otro punto clave. Lexus suele ubicarse en los primeros lugares de estudios de durabilidad y satisfacción, superando a muchas marcas europeas cuyos costos de mantenimiento pueden ser significativamente más altos con el paso del tiempo.

Años clave y precios que sorprenden en 2026

La evolución del Lexus ES en esta generación ha sido constante. El modelo 2019 introdujo una plataforma más rígida y un paquete completo de asistencias bajo el Lexus Safety System+ 2.0.

En 2021 llegaron mejoras técnicas importantes, como la tracción AWD y baterías híbridas más compactas. Para 2022, el sistema de seguridad avanzó a la versión 2.5, con funciones de asistencia más refinadas.

Lo realmente llamativo aparece al analizar los precios en 2026. Un Lexus ES 350 usado, con kilometraje elevado, puede encontrarse desde $17,000 dólares. Las versiones híbridas ES 300h, con recorridos cercanos a los 160,000 km, suelen ubicarse entre $19,000 y $22,000 dólares.

Con un presupuesto de $25,000 dólares, es posible acceder a unidades bien conservadas, con entre 100,000 y 110,000 km, mientras que estirando la inversión hasta $35,000 dólares se encuentran ejemplares casi nuevos, incluso de los años 2024 o 2025.

Las versiones ES 250 AWD arrancan alrededor de los $22,000 dólares, una cifra muy competitiva para un sedán de lujo con tracción integral.

