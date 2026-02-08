Este es el SUV compacto usado con mayor valor de reventa

Comprar un vehículo usado suele ser una decisión guiada por la lógica financiera, y dentro de esa ecuación hay un factor que muchos pasan por alto: la capacidad real de conservar valor con el paso del tiempo.

Lee también: Chevrolet Trax 2026: así probamos el SUV más barato de Chevy

En el segmento de los SUV compactos, donde la oferta es amplia y la competencia feroz, solo unos pocos modelos logran destacar cuando llega el momento de volver a venderlos.

Puedes leer: Compartir auto en Estados Unidos: lo que muchos latinos no toman en cuenta

De acuerdo con un análisis reciente de Kelley Blue Book (KBB), hay un crossover que se impone con claridad frente a sus rivales directos. No se trata del más grande ni del más potente, sino de uno que ha construido su reputación sobre confiabilidad, demanda sostenida y una propuesta mecánica muy específica.

El SUV usado con mayor valor de reventa

El Subaru Crosstrek con aproximadamente cinco años de antigüedad se posiciona como el SUV compacto usado con el mejor valor de reventa en el mercado estadounidense.

Según KBB, su precio promedio en el mercado de segunda mano ronda los $24,900 dólares, una cifra que lo coloca por encima de la mayoría de sus competidores directos.

Interior del Subaru Crosstrek 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Más allá del número absoluto, el dato clave está en la retención de valor. El Crosstrek conserva cerca del 51% de su precio original tras cinco años de uso, un resultado superior al promedio del segmento. Este desempeño no es casual y responde a una combinación de factores que lo hacen especialmente atractivo para compradores de autos usados.

Las claves detrás de su baja depreciación

Uno de los pilares del éxito del Crosstrek es la tracción integral Symmetrical All-Wheel Drive, incluida de serie en prácticamente toda la gama. A diferencia de muchos rivales que ofrecen tracción total solo en versiones más caras, Subaru la convierte en un estándar, algo muy valorado en zonas con nieve, lluvia o caminos en mal estado.

A esto se suma su motor bóxer de 2.0 litros y 152 caballos de fuerza, conocido por su buen equilibrio entre desempeño y eficiencia.

El consumo combinado ronda las 27 millas por galón, una cifra competitiva dentro del segmento. Además, la reputación de durabilidad mecánica de Subaru juega un papel fundamental en la percepción del valor a largo plazo.

Otro factor relevante es la demanda constante. El Crosstrek no depende de modas pasajeras y mantiene un perfil atractivo tanto para compradores jóvenes como para familias pequeñas o usuarios con estilo de vida activo.

Subaru Crosstrek 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Cómo se compara frente a sus rivales

En el análisis de crossovers compactos usados de cinco años, el Subaru Crosstrek supera a modelos ampliamente reconocidos.

Estas son algunas referencias de valor promedio en el mercado de segunda mano, según KBB e iSeeCars.

Subaru Crosstrek: $24,900 dólares promedio usado, 51% de retención.

Toyota RAV4: $25,151 dólares promedio usado, 69.7% de retención.

Honda CR-V: $24,778 dólares promedio usado, 65.5% de retención.

Toyota Corolla Cross: $21,278 dólares promedio usado, 67.5% de retención.

Aunque algunos modelos conservan un mayor porcentaje de su valor inicial, el Crosstrek destaca por mantener un precio absoluto elevado dentro de su categoría, lo que lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes piensan en la reventa futura.

Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Un SUV usado práctico y bien equipado

Más allá de las cifras, el Crosstrek ofrece un paquete equilibrado para el uso diario. Su interior permite acomodar cómodamente a cinco pasajeros y ofrece 20.8 pies cúbicos de espacio de carga, ampliables hasta 54.7 pies cúbicos al abatir los asientos traseros.

En términos de tecnología, incluso las versiones de hace cinco años incluyen compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además de sistemas de seguridad activa como frenado automático de emergencia. También cuenta con altas calificaciones en pruebas de seguridad de la NHTSA, reforzando su atractivo como vehículo familiar.

Consejos antes de comprar un Crosstrek usado

Para maximizar el valor de reventa, lo ideal es buscar unidades con menos de 60,000 millas, historial de mantenimiento completo y sin modificaciones extremas. Conviene revisar con atención la suspensión y la transmisión CVT, especialmente si el vehículo fue utilizado fuera del asfalto con frecuencia.

Seguir leyendo:

BMW acelera: el i3 2027 ya entró en su fase final

Lamborghini firmó su mejor año y tiene un plan preparado

La NHTSA investiga a más de 1,3 millones de Ford F-150

Un continente cambia de líder y Volkswagen supera a Tesla