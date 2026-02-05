Un continente cambia de líder y Volkswagen supera a Tesla

Las cifras de ventas del mercado automotor europeo dejaron una señal clara en 2025: el liderazgo en vehículos eléctricos ya no es intocable. Por primera vez en varios años, Tesla perdió su posición dominante frente a un fabricante tradicional que supo adaptarse con rapidez a la nueva realidad del sector.

Lee también: Chevrolet Trax 2026: así probamos el SUV más barato de Chevy

Volkswagen emergió como el nuevo referente en ventas de autos eléctricos de batería en Europa, marcando un punto de inflexión en la transición hacia la movilidad sin emisiones.

Puedes leer: Tesla sorprende con un Model Y AWD más barato de lo esperado

Los datos fueron publicados por la consultora JATO Dynamics y confirman un cambio profundo en las preferencias del consumidor europeo. La marca alemana cerró el año con 274,278 unidades eléctricas matriculadas, una cifra que representa un crecimiento del 56% respecto a 2024. Este avance permitió a Volkswagen superar a Tesla, que finalizó 2025 con 236,357 vehículos vendidos, lo que equivale a una caída interanual del 27%.

El papel clave del ID.7 en el ascenso de Volkswagen

Uno de los factores decisivos detrás del crecimiento de Volkswagen fue la buena recepción de su nuevo sedán eléctrico, el ID.7. Este modelo se consolidó rápidamente como una alternativa atractiva dentro del segmento medio-alto, combinando autonomía, tecnología y un posicionamiento alineado con las expectativas del mercado europeo.

Probamos el 2026 Volkswagen Tiguan y nos sorprendió. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La estrategia de la marca no se limitó a un solo modelo. Volkswagen capitalizó su amplia red de distribución, su reconocimiento histórico y una gama eléctrica cada vez más diversificada. El resultado fue una expansión sostenida en distintos países del continente, incluso en mercados donde Tesla había logrado una fuerte presencia en años anteriores.

Este desempeño no solo reposiciona a Volkswagen como líder regional, sino que también refuerza la apuesta del grupo por convertirse en uno de los principales actores globales de la movilidad eléctrica.

Tesla pierde terreno en un entorno más competitivo

El retroceso de Tesla en Europa responde a una combinación de factores. Analistas del sector señalan que la antigüedad de su gama de modelos y una oferta menos variada comenzaron a pesar frente a una competencia cada vez más agresiva. A esto se suma la presión ejercida tanto por fabricantes europeos tradicionales como por marcas chinas que están ganando protagonismo.

El informe de JATO Dynamics también menciona un elemento adicional que afectó la percepción de la marca estadounidense.

En algunos mercados europeos, se registró un rechazo por parte de ciertos consumidores debido a las posturas públicas de su director ejecutivo en favor de movimientos de extrema derecha. Este factor habría influido en la decisión de compra de una parte del público, especialmente en países con una fuerte sensibilidad política y social.

El resultado es un nuevo golpe para Tesla, que ya había perdido el liderazgo global frente a la empresa china BYD durante el año anterior.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La electrificación avanza más rápido que el mercado general

Más allá del cambio de liderazgo, los datos confirman que la adopción de vehículos eléctricos continúa acelerándose en Europa. Según JATO Dynamics, las matriculaciones de autos totalmente eléctricos crecieron un 29% en 2025 en comparación con el año previo.

Este ritmo contrasta fuertemente con el desempeño del mercado automotor en general, que apenas logró un crecimiento del 2,3%. El estudio analizó el comportamiento de 28 países europeos, incluyendo mercados clave fuera de la Unión Europea como Reino Unido, Suiza y Noruega.

La diferencia entre ambos ritmos evidencia que la electrificación ya no es una tendencia emergente, sino un motor central del crecimiento del sector automotriz en la región.

Marcas chinas y europeas ganan protagonismo

El informe también destacó el avance de otras marcas que están redefiniendo el mapa competitivo. BYD fue la firma con el mayor crecimiento en cuota de mercado, consolidando su presencia en Europa con una oferta cada vez más amplia.

Dentro del grupo Volkswagen, Cupra y Škoda mostraron una evolución positiva gracias al éxito de sus lanzamientos recientes. Estas marcas lograron atraer a nuevos compradores con propuestas diferenciadas en diseño, precio y tecnología.

Volkswagen ID.Unyx 08. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Por su parte, MG consiguió superar en volumen de ventas a fabricantes tradicionales como Nissan y Fiat, un dato que refleja el impacto real de las marcas chinas en el continente. Según el consultor Daniele Minsteri, la fortaleza de estos fabricantes no se limita a los modelos eléctricos puros, ya que también compiten con fuerza en los segmentos híbridos y de combustión interna.

Un escenario de expansión y nuevos acuerdos

En paralelo al crecimiento del mercado eléctrico, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) informó sobre avances en acuerdos comerciales estratégicos. Uno de los más relevantes es el tratado de libre comercio negociado recientemente con India, que busca reducir barreras arancelarias y facilitar la exportación de vehículos europeos.

Turquía también aparece como un actor clave en esta nueva etapa. En ese país, la marca nacional Togg logró superar a Tesla en ventas locales y anunció planes para elevar su producción a 60,000 vehículos para 2026.

Al cierre de 2025, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos en la Unión Europea alcanzó el 17,4%.

Seguir leyendo:

Del furor al silencio: ¿Es el desplome del Xiaomi SU7 Ultra?

Toyota confirmó su próximo gran SUV con tres filas

Increíble: Porsche replantea el Cayman y Boxster eléctricos