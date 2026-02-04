Toyota confirmó su próximo gran SUV con tres filas

Las especulaciones quedaron atrás. Toyota ha decidido mostrar, aunque con cuentagotas, la dirección exacta de su próximo modelo global. Tras semanas de teorías que apuntaban a todo tipo de formatos, la marca japonesa ha confirmado que su nuevo vehículo será un SUV de tres filas de asientos, cuya presentación oficial está programada para el 10 de febrero.

Lee también: Chevrolet Trax 2026: así probamos el SUV más barato de Chevy

El anuncio llega acompañado de una imagen teaser que, lejos de ser simbólica, revela información clave.

Puedes leer: Comprar un Ferrari con Bitcoin ya es posible en EE.UU.

La vista del habitáculo desde la parte trasera permite identificar claramente una tercera fila, un detalle que descarta por completo la idea de una pickup compacta o de un SUV de dos filas con enfoque deportivo. Toyota apunta directamente al segmento familiar, uno de los más competitivos y estratégicos del mercado actual.

Este movimiento no es casual. La demanda de SUVs espaciosos sigue creciendo, especialmente en Norteamérica, donde el tamaño, la versatilidad y la comodidad pesan tanto como la eficiencia y la tecnología.

Un interior pensado para viajar lejos y con comodidad

El teaser también deja ver un enfoque claramente premium en el diseño interior. Al aumentar el brillo de la imagen difundida por Toyota, aparecen elementos que elevan el nivel percibido del conjunto.

El techo panorámico de cristal ocupa gran parte del habitáculo, aportando luminosidad a todas las filas, mientras que la iluminación ambiental en las puertas sugiere una atmósfera cuidada para trayectos largos.

El tablero adopta una pantalla táctil horizontal de gran tamaño, acompañada de controles físicos dedicados para funciones clave como la climatización, el audio y el desempañador. Esta combinación apunta a una filosofía práctica, similar a la vista en modelos recientes de la marca, donde la tecnología no sacrifica la facilidad de uso.

La consola central, de diseño robusto, alberga el botón de arranque y refuerza la sensación de solidez. En la segunda fila, los pasajeros cuentan con su propio panel de climatización, una señal clara de que Toyota ha puesto el foco en el confort de todos los ocupantes, no solo en el conductor.

¿El relevo natural del Highlander?

Dentro de la industria, muchos analistas ya ven este nuevo SUV como el sucesor lógico del Toyota Highlander. El modelo actual lleva en el mercado desde 2020 y, aunque ha recibido actualizaciones puntuales, empieza a mostrar signos de agotamiento frente a rivales más recientes.

El Highlander ofrece configuraciones de hasta ocho plazas, pero el nuevo SUV promete un enfoque más refinado, con mayor protagonismo para la tecnología y el espacio individual.

La posible producción en la planta de Kentucky, en Estados Unidos, refuerza la idea de que Toyota piensa principalmente en el mercado norteamericano, aunque una futura llegada a Latinoamérica no está descartada.

También circulan rumores sobre su nombre definitivo. Algunas fuentes apuntan a que podría mantener la denominación Highlander, mientras que otras hablan de una variante completamente nueva o incluso de un Grand Highlander con algún tipo de electrificación avanzada.

Electrificación, conectividad y enfoque familiar

El adelanto deja entrever un clúster digital de instrumentos de gran tamaño, así como puertos USB ubicados en las columnas C, un detalle poco habitual que mejora la conectividad para los pasajeros de la tercera fila.

Además, la segunda fila parece contar con asientos tipo captain chairs, lo que abriría la puerta a configuraciones de seis o siete plazas, priorizando el confort individual.

En términos de posicionamiento, este SUV apunta directamente a rivales consolidados del segmento, como el Kia EV9 o el Honda Pilot, aunque con el valor añadido de la reputación de Toyota en fiabilidad y durabilidad.

En cuanto a la mecánica, la marca no ha confirmado detalles, pero las apuestas se mueven entre un sistema híbrido enchufable y una versión totalmente eléctrica.

Esta estrategia encajaría con los planes de Toyota de lanzar dos SUVs de tres filas en Estados Unidos, ampliando su oferta electrificada sin abandonar los formatos tradicionales que tanto éxito le han dado.

El 10 de febrero será el momento en el que Toyota revele todas las cartas: especificaciones técnicas, opciones de propulsión y posicionamiento definitivo dentro de su gama. El contexto juega a su favor, con una demanda creciente de SUVs familiares y una transición progresiva hacia modelos más eficientes.

Seguir leyendo:

De sorpresa: termina el experimento de la Hyundai Santa Cruz

Cambio radical: Stellantis apuesta por autos más baratos

Bentley explora el lujo extremo con el Bentayga X Concept