Bentley explora el lujo extremo con el Bentayga X Concept

Bentley decidió romper con sus propios esquemas y mostrar una faceta poco habitual dentro de su universo de lujo. La firma británica presentó el Bentayga X Concept, un prototipo que se aleja de la elegancia puramente urbana para adentrarse en terrenos hostiles, hielo incluido, sin abandonar el refinamiento que define a la marca.

Lee también: Chevrolet Trax 2026: así probamos el SUV más barato de Chevy

La revelación tuvo lugar en un escenario tan exclusivo como poco convencional: la FAT Ice Race de Zell am See, en Austria, una competición sobre hielo que reúne a entusiastas del automovilismo y marcas que buscan exhibir su lado más experimental. Allí, Bentley dejó claro que el lujo también puede convivir con la aventura y el rendimiento extremo.

Puedes leer: Hyundai llamó a revisión a más de medio millón de Palisade

Más que un simple ejercicio de diseño, el Bentayga X Concept funciona como una declaración de intenciones. Bentley no solo quiere seguir siendo sinónimo de opulencia artesanal, sino ampliar su territorio hacia experiencias más audaces, donde el confort y la capacidad off-road compartan protagonismo.

Un tercer camino dentro de la familia Bentayga

La gama Bentayga ya cuenta con identidades bien definidas. Por un lado, el Bentayga Speed representa la interpretación más deportiva del SUV, centrada en prestaciones y dinamismo. Por otro, el Bentayga Extended Wheelbase prioriza el bienestar de los pasajeros traseros y el máximo confort en viajes largos.

El Bentayga X Concept aparece como una tercera vía: la del lujo aventurero. Se trata de la versión más radical y preparada para condiciones extremas que Bentley haya concebido hasta ahora.

Su objetivo es claro: demostrar que un SUV de lujo puede enfrentarse a terrenos difíciles sin renunciar a materiales premium, tecnología avanzada y una experiencia de conducción refinada.

El Bentayga X Concept al detalle. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Este enfoque marcaría un hito en la historia de la marca, ya que nunca antes Bentley había explorado de forma tan directa el concepto de un todoterreno de alto rendimiento con aspiraciones reales fuera del asfalto.

Mecánica poderosa y tecnología enfocada al control

Bajo el capó, el Bentayga X Concept conserva una base mecánica conocida, pero altamente efectiva. Utiliza el motor V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de desarrollar 650 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción integral permanente.

A este conjunto se suma una suspensión neumática adaptativa con Bentley Dynamic Ride, un sistema eléctrico de 48 voltios que controla activamente el balanceo de la carrocería.

Esta tecnología permite mantener un alto nivel de confort en carretera y, al mismo tiempo, mejorar la estabilidad y el control cuando el terreno se vuelve impredecible.

El resultado es un SUV que puede circular con suavidad sobre el asfalto y, sin ajustes extremos, enfrentarse a superficies complicadas como nieve, hielo o caminos irregulares.

El Bentayga X Concept. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Proporciones extremas para un uso extremo

Las modificaciones realizadas en el Bentayga X Concept van mucho más allá de lo estético. Bentley rediseñó las proporciones del vehículo para mejorar de forma real sus capacidades todoterreno. El SUV incorpora llantas forjadas de 22 pulgadas de una sola pieza, desarrolladas por Brixtos, combinadas con neumáticos todoterreno de alto perfil.

La vía fue ensanchada en 120 mm, la altura de la carrocería aumentó en 55 mm y los pasos de rueda se desplazaron 40 mm hacia el exterior.

Gracias a estos cambios, el Bentayga X Concept alcanza una distancia al suelo cercana a los 310 mm y una capacidad de vadeo superior a los 550 mm, cifras destacables incluso dentro del segmento off-road.

Bentayga X Concept. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Diseño funcional sin perder sofisticación

El exterior mantiene una lógica claramente funcional. El Bentayga X Concept incorpora almacenamiento en el techo para equipamiento de expedición, cuatro faros adicionales para conducción nocturna en entornos remotos y una capacidad de carga ampliada. A esto se suma un sistema de remolque doble que refuerza su carácter utilitario.

Como contrapunto al enfoque aventurero, Bentley incluyó un escape deportivo de titanio firmado por Akrapovic, que añade un toque de exclusividad y refuerza el carácter emocional del vehículo.

Bentley no confirmó por ahora una versión de producción del Bentayga X Concept. Sin embargo, su presentación deja abierta la posibilidad de que la marca explore este nicho en el futuro, especialmente en un mercado donde los SUV de lujo con capacidades todoterreno reales ganan cada vez más interés.

Seguir leyendo:

Baterías y renovables: Europa toma distancia de Donald Trump

Grandes señales de alerta para un coloso del automóvil chino

Pon atención: elimina el ruido de la correa del alternador